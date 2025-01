L’European Network on Independent Living (ENIL) è una rete europea che promuove i diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla Vita Indipendente e all’assistenza personale. ENIL lavora per garantire che le persone con disabilità abbiano il pieno controllo delle loro vite e possano vivere in autonomia all’interno della comunità. Tra le numerose attività promosse dall’organizzazione figura PAW, un incontro di approfondimento online che si tiene ogni primo giovedì del mese, offrendo l’opportunità di imparare, discutere e connettersi con esperti del settore. Segnaliamo che la sessione di giovedì 6 febbraio (17:00-18:30) verterà sull’assistenza personale per persone con disabilità intellettiva e cognitiva. Salva il tuo posto: Registrati qui Maggiori dettagli: PAW – Personal Assistance Watch #DisabilityRights #PersonalAssistance Attiva-Mente coglie questa occasione per esortare il Governo a portare avanti quanto prima un Disegno di Legge sulla Vita Indipendente, considerando che uno è già stato depositato, o, almeno, a fornire indicazioni precise sulle proprie intenzioni. Si ricorda, a tal proposito, che il Congresso di Stato aveva già istituito un gruppo di lavoro specifico, incaricato di valutare l’integrazione degli attuali servizi per persone con disabilità in un quadro normativo che favorisca la Vita Indipendente. È quindi essenziale che venga fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori e sui risultati raggiunti fino a oggi. Approfittiamo di questa occasione per annunciare che, in occasione della Giornata Europea per la Vita Indipendente, che si celebra il 5 maggio, Attiva-Mente, in collaborazione con l’Associazione Batticinque, organizza un’iniziativa di respiro internazionale dal titolo “It’s Our Time!” (È la nostra Ora!). L’evento si concentrerà sui principi sanciti dall’Art. 19 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, promuovendo il diritto alla Vita Indipendente e l’inclusione nella comunità. Questa iniziativa rappresenta un’occasione cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e la società civile sull’importanza di garantire a tutte le persone con disabilità la possibilità di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente alla vita sociale, economica e culturale del Paese. Invitiamo tutte le associazioni interessate all’organizzazione della Giornata Europea per la Vita Indipendente. La partecipazione congiunta di più realtà associative contribuirà a rafforzare il messaggio di inclusione e autodeterminazione, rendendo l’evento ancora più significativo e rappresentativo delle esigenze di tutti. Per maggiori informazioni e adesioni, è possibile contattare Attiva-Mente attraverso i consueti canali di comunicazione.

