San Marino. Attivazione di nuovi Punti di Facilitazione Digitale. Siglato l’Accordo di collaborazione con l’Associazione Vo.Ci. nei Castelli

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica di avere stipulato l’Accordo di Collaborazione con l’Associazione Sociale e Culturale di Volontari Civici nei Castelli (Associazione Vo.Ci. nei Castelli) finalizzato all’attivazione di nuovi “Punti di facilitazione digitale”, per potenziare il servizio gratuito a supporto dei cittadini e residenti nell’utilizzo dei servizi on-line dell’Amministrazione.

Dopo l’apertura del primo “Punto di facilitazione digitale” presso la sede della DGFP nel maggio scorso, si è riscontrata l’utilità del servizio tramite il quale è stata fornita assistenza all’utenza per fare fronte a più esigenze tra cui, principalmente, il pagamento del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri, l’accesso al Portale dei Servizi On-line della Pubblica Amministrazione, la gestione del fascicolo sanitario elettronico.

Tale supporto si è rivelato particolarmente prezioso per coloro che non dispongano di un computer o che presentino ridotte competenze informatiche.

L’Accordo è volto, quindi, ad estendere l’iniziativa e ad implementare il servizio, coinvolgendo l’Associazione Vo.Ci. nei Castelli nell’ambito di un progetto più ampio teso a costituire una vera e propria rete di “Facilitatori Digitali”.

I nuovi punti di facilitazione digitale sono attivi presso la Casa della Giunta di Castello di Borgo e la Casa della Giunta di Castello di Serravalle. Il servizio è disponibile il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30 presso la Casa della Giunta di Castello di Borgo ed il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 16:30 presso la Giunta di Castello di Serravalle.

Per poter usufruire del servizio di facilitazione digitale è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al numero 0549-882837, dalle 8:15 alle 14:15, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo facilitatoredigitale@pa.sm indicando il giorno, l’orario di preferenza e l’oggetto della richiesta di assistenza od informazione/formazione.

Tutte le informazioni utili, inclusi i giorni e gli orari di apertura, sono consultabili sul sito www.gov.sm nella Sezione La PA risponde. In alternativa, è possibile contattare telefonicamente la Funzione Pubblica al numero 0549 – 882837.

Il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti esprime gratitudine per la disponibilità e collaborazione offerta dai volontari dell’Associazione Vo.ci. nei Castelli, sottolineando come il progetto rappresenti un’iniziativa di rilievo in coerenza con gli obiettivi delineati dalle Agende Digitali dei Paesi Europei per la promozione di una piena inclusione digitale in un contesto sempre più orientato verso l’innovazione tecnologica.

L’Avv. Canti evidenzia, inoltre, come la Funzione Pubblica sia impegnata nel supportare i processi di transizione digitale secondo criteri di massima inclusività per far sì che i benefici dell’innovazione tecnologica, della continua evoluzione dei servizi digitali e dalla progressiva informatizzazione dell’Amministrazione siano il più possibile diffusi e goduti in maniera omogenea nell’intera comunità sammarinese.



San Marino 16 dicembre 2024/1724 d.F.R.