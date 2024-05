San Marino. Attivazione di Punti di Facilitazione Digitale 

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) desidera informare dell’apertura del primo “Punto di facilitazione digitale” per offrire ai cittadini e residenti informazione, formazione e supporto nell’utilizzo dei servizi on line dell’Amministrazione.

Si tratta di un’iniziativa finalizzata a fornire un’assistenza gratuita e personalizzata alla popolazione in relazione all’utilizzo delle procedure on line sviluppate dall’Amministrazione per erogare servizi legati alle esigenze del cittadino e del residente.

Presso il “Punto di Facilitazione Digitale” verranno date risposte alle domande e forniti chiarimenti su ogni passaggio dell’applicativo informatico di interesse ed i cittadini e residenti in Repubblica verranno accompagnati e formati nell’utilizzo dei servizi on line della PA, come il pagamento dell’illuminazione votiva, la prenotazione telematica, la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, la presentazione di istanze

e richieste di contributi, la fruizione di procedure della motorizzazione civile, la consultazione del Portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm, l’utilizzo della firma digitale e della Raccomandata Elettronica.

Il Punto di facilitazione digitale sarà attivo presso la sede della DGFP in Via della Capannaccia n. 13, San Marino Città. In questa prima fase di sperimentazione, il Punto sarà aperto il martedì e il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30, a partire da mercoledì 15 maggio p.v.

Per poter usufruire del servizio di facilitazione digitale è obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 0549-882837, dalle 8:15 alle 14:15, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo facilitatoredigitale@pa.sm indicando il giorno e l’orario di preferenza e l’oggetto della richiesta di assistenza od informazione/ formazione.

L’evoluzione costante del panorama digitale e la progressiva informatizzazione dei servizi pubblici determina l’importanza di offrire un supporto mirato e rafforzato per garantire a tutte le fasce della popolazione l’inclusività e l’accessibilità nella fruizione delle innovazioni tecnologiche, promuovendo la familiarizzazione con il digitale e la capacità di gestire in autonomia le attività del sistema pubblico rese disponibili online.

“È nell’interesse dell’Amministrazione sammarinese favorire e promuovere interventi di supporto ed alfabetizzazione informatica e di cultura digitale in linea con quanto previsto nelle Agende Digitali dei Paesi Europei” – dichiara il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti – “l’apertura del Punto di Facilitazione digitale riveste particolare rilevanza in un’ottica di piena inclusione sociale che consenta a tutti i cittadini e residenti in Repubblica di accedere e usufruire dei servizi digitali.”

L’Avv. Manuel Canti ha, inoltre, precisato “Auspico che l’attivazione del Punto di Facilitazione Digitale presso la DGFP sia solo il primo passo per la concretizzazione di un progetto più ampio che mira all’apertura di una rete di Punti di Facilitazione Digitale sul territorio, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori e delle Giunte di Castello, con le quali sono già stati avviati i necessari contatti ed i confronti

preliminari. Ciò allo scopo di accrescere i servizi a beneficio dell’utenza e favorire una più ampia partecipazione al processo di progressiva digitalizzazione in atto, consentendo di cogliere appieno i benefici derivanti da tale trasformazione.”

San Marino, 09 maggio 2024