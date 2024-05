“Nell’ambito del costante impegno per contrastare il consumo, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Gendarmeria ha condotto con successo diverse attività nel corso dei primi giorni di maggio. Attraverso operazioni distinte, si è proceduto ad un arresto e sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria tre individui in stato di libertà, per il loro coinvolgimento in reati legati agli stupefacenti.”

Comunicato Gendarmeria