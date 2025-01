San Marino. Audizione dell’Ambasciatore di Palestina accreditato a San Marino in Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri

Nel pomeriggio di oggi, l’Ambasciatore di Palestina a San Marino, S.E. Abeer Odeh, è intervenuta durante la riunione pubblica della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dei Consiglieri Commissari e del pubblico intervenuto.

Successivamente all’introduzione del Presidente della Commissione Affari Esteri, Michele Muratori, il Segretario di Stato Beccari ha ripercorso i recenti sviluppi che hanno portato al momento odierno, sottolineando come le Istituzioni e la Comunità sammarinese nel suo insieme abbiano abbracciato, con un consenso popolare, l’idea di un cambio di passo verso un graduale riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha inoltre ribadito come il primo passaggio di tale percorso abbia avuto avvio con l’ufficiale presentazione delle Lettere Credenziali dell’Ambasciatore Odeh agli Ecc.mi Capitani Reggenti, al quale farà seguito la designazione di un Ambasciatore di San Marino accreditato in Palestina.

La Repubblica di San Marino è una realtà fortunata, ha proseguito il Segretario Beccari, che ha potuto mantenere la propria libertà e autonomia non solo in tempi di pace ma anche durante i momenti più difficili della sua storia secolare, vantando un’importante longevità. Al contrario, la Palestina ha avuto un percorso più travagliato e condizionato da eventi esterni che hanno minato l’auto determinazione del Popolo palestinese, causando l’inutile dispendio di vite umane a cui tristemente si sta assistendo.

L’Ambasciatore Abeer Odeh ha illustrato la situazione in Palestina e nella Striscia di Gaza, presentando le principali tappe storiche che hanno portato ad oggi, nonché le continue violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposti i cittadini palestinesi. L’Ambasciatore Odeh ha infine espresso gratitudine verso la leadership sammarinese per aver scelto di intraprendere questo importante percorso di riconoscimento della Palestina, che costituirebbe un chiaro messaggio per la fine del conflitto e un esempio che la costruzione di un mondo più pacifico, giusto e equo è possibile.

“San Marino è un Paese votato al dialogo e alla risoluzione pacifica delle controversie, e non potrà mai accettare l’uso o la minaccia dell’uso della forza contro un Popolo che intende autodeterminarsi in un territorio. – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – L’audizione dell’Ambasciatore Odeh in Commissione Affari Esteri testimonia l’impegno politico concreto di San Marino che si pone in linea di coerenza con il passato, sempre dimostrando l’attenzione che la Repubblica rivolge ai valori della pace, della protezione dei diritti umani e della coesistenza pacifica tra Stati, nonché la volontà di estendere il confronto su questo tema alla componente parlamentare”.

San Marino, 14 gennaio 2025/1724 d.f.R.