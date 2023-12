San Marino. Auto contromano a Borgo Maggiore, sventata la tragedia da alcuni passanti tra cui Jordan Ottaviani

Un potenziale incidente stradale, nei pressi del distributore Agip di Borgo Maggiore, è stato sventato ieri grazie all’azione decisa di alcuni passanti tra cui Jordan Ottaviani, anche conosciuto tra i sammarinesi per il suo impegno nel sociale con ”Un Sorriso per Norcia” e non solo.

Un’autovettura, con targa forense, è stata notata mentre percorreva contromano la superstrada di San Marino all’altezza del distributore di Borgo Maggiore. Questa manovra errata ha rischiato di provocare un grave incidente poiché l’auto si stava dirigendo verso altre vetture, che procedevano correttamente nella stessa corsia ma in senso opposto.

I passanti, rendendosi conto del pericolo imminente, hanno agito rapidamente per fermare l’auto. Sono riusciti a deviare il veicolo indirizzandolo verso il distributore Agip, evitando così una possibile quanto probabile collisione frontale.