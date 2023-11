San Marino. Avete mai visto una fiaba prendere forma sotto i vostri occhi? Domenica 19 novembre a Serravalle va in scena “Storie da mangiare”!

Per il secondo appuntamento della rassegna “piccoli sguardi” dedicata ai bambini, la Giunta di Castello di Serravalle, con la partnership del Negozio Chicco di San Marino, propone una rappresentazione insolita. Domenica 19 novembre 2023 alle ore 16.30, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “Storie da mangiare”; uno spettacolo portato dalla compagnia Le Strologhe, di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini. Due cuoche strampalate, stanche di cucinare sempre gli stessi piatti, decidono un giorno di iniziare a giocare con i cibi. Sul tavolo da cucina prendono vita buffi personaggi e storie insolite…. Abbiamo ‘messo in scena’ il cibo, scegliendo di narrare due fiabe della tradizione europea, con frutta, verdura, utensili da cucina, pani, farine e tutto il necessario per l’impasto del pane. Gli ortaggi diventano così i personaggi della fiaba e i bambini sono portati a guardare ‘con altri occhi’ le verdure che tutti i giorni vedono in casa o nei negozi e che a volte non amano mangiare. Il pubblico assiste dunque all’impasto del pane e alla preparazione di verdura e frutta e queste azioni fisiche vengono associate alla storia narrata, secondo le tecniche del ”teatro d’oggetto”. Gli oggetti/cibi messi in un contesto differente da quello usuale, pur mantenendo inalterata la loro funzione, acquistano un nuovo significato, creando associazioni mentali insolite e divertenti. Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo salapolivalente@castello.serravalle.sm. Il costo del biglietto intero è di 9€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 6€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione per i gruppi (4 persone o più) che pagano tutti il biglietto ridotto. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm.