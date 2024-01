San Marino. “Aviosuperficie: politica a confronto”. Giovedì 18 gennaio la serata pubblica organizzata dal Comitato Civico Torraccia

Si terrà giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo della Casa del Castello di Domagnano la serata pubblica “Aviosuperficie: politica a confronto”, organizzata dal Comitato Civico Torraccia.

I partiti rappresentati in Consiglio Grande e Generale interverranno in un dibattito moderato dal giornalista David Oddone per discutere su un’infrastruttura divisiva ma che unisce tutto l’arco parlamentare di Palazzo Pubblico.

Le forze politiche che ad oggi hanno confermato la propria presenza sono:

-Domani Motus Liberi

-Gruppo Misto (Roberto Mazza)

-Libera (Matteo Ciacci)

-Movimento RETE (Emanuele Santi)

-Noi per la Repubblica (Luca Lazzari)

-Partito Democratico Cristiano Sammarinese (Giancarlo Venturini)

-Repubblica Futura (Nicola Renzi)

Durante la serata sarà possibile porre domande ai politici e chi è interessato potrà aderire al Comitato.

L’ingresso è gratuito. Vi aspettiamo numerosi!

Comitato Civico Torraccia

comitatocivicotorraccia@gmail. com

fb.com/comitatocivicotorraccia