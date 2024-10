San Marino. Avviati i lavori di ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore: un ulteriore passo verso una sanità più inclusiva ed efficiente

In qualità di Consigliere residente a Borgo Maggiore e come ex Capitano di Castello, desidero esprimere la mia profonda soddisfazione per l’avvio dei lavori di ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore. Si tratta di un progetto di rilevante importanza, da tempo atteso dalla nostra comunità, e che oggi prende finalmente forma grazie all’impegno costante della Giunta di Castello. Da sempre, la Giunta ha considerato la riqualificazione del Centro Sanitario come una priorità imprescindibile per il nostro Castello, consapevole che la salute dei cittadini rappresenta un pilastro fondamentale del benessere collettivo.

La ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore non è solo un intervento edilizio: è un vero e proprio investimento nel futuro della nostra comunità. La salute è un diritto primario, e garantire ai cittadini strutture adeguate e all’avanguardia significa offrire una qualità di vita migliore e un accesso più efficiente ai servizi sanitari. In questo senso, il potenziamento del nostro sistema sanitario locale si allinea pienamente con l’obiettivo di costruire una San Marino più equa e vicina alle esigenze di tutti.

Uno degli aspetti che mi rende particolarmente orgogliosa è l’attenzione specifica che i lavori di ristrutturazione pongono nei confronti delle persone diversamente abili. L’adeguamento della struttura, infatti, non si limita a migliorare l’efficienza dei servizi offerti, ma punta a creare un ambiente realmente inclusivo, in cui ogni cittadino, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, possa accedere ai servizi sanitari in totale sicurezza e autonomia.

La sanità rappresenta uno dei settori strategici per il benessere e lo sviluppo del Paese, e l’avvio dei lavori sul Centro Sanitario di Borgo Maggiore è una chiara testimonianza della nostra volontà di investire su infrastrutture che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Con questo intervento, intendiamo rafforzare non solo le strutture fisiche, ma anche l’organizzazione e la capacità di risposta del servizio sanitario, affinché sia sempre all’altezza delle esigenze crescenti della popolazione.

Questo intervento si inserisce in una visione più ampia, che mira a garantire a Borgo Maggiore e a tutta San Marino un sistema sanitario d’eccellenza, capace di garantire cure di alta qualità e servizi sempre più efficienti. Sono fermamente convinta che il Centro Sanitario rinnovato sarà una risorsa preziosa per la nostra comunità, offrendo un punto di riferimento sicuro e affidabile per le esigenze di tutti i cittadini.

San Marino, 16 ottobre 2024

Barbara Bollini, Consigliere PDCS