San Marino. AWS: Alina, dal Debutto al Wrestling Mondiale

Portile di Modena – Era solo questione di ore dal suo debutto, e già Alina, conosciuta come Valentina nella vita di tutti i giorni, stava attirando l’attenzione a livello mondiale. Il palcoscenico era la polisportiva Union 81 a Portile di Modena, dove l’Associazione Wrestling San Marino stava per inaugurare l’evento “AWS Vincere o Morire”.

Alina, originaria delle nostre zone, ma nata a Modena, si preparava a salire sul ring. La sua storia è quella di una ex modella che ha deciso di combattere contro la misoginia, difendendo la dignità delle donne senza più sottomettersi.

E così, Alina salì sul ring, non solo per vincere ma anche per stupire. Non fu solo il numeroso pubblico a sostenerla, ma il mondo intero del wrestling fu sorpreso dalla sua performance.

A confermare l’entusiasmo delle richieste che stavano affluendo è stata la Presidente Chiara Barone: “Abbiamo ricevuto numerose richieste per questa giovane donna, non solo da parte delle federazioni europee, ma anche da quelle professionistiche americane! Questo è il risultato della nostra accademia guidata da Shock, che si allena a Portile ogni sabato, e della sua straordinaria capacità di apprendimento”.

La massima dirigente ha continuato: “Purtroppo, in Italia, ci sono molti che si improvvisano allenatori, promettendo grandi progetti, mentre il nostro Shock insegna innanzitutto la disciplina e poi si concentra sul resto.”

Alina può vincere sul ring, ma dietro quella maschera da lottatrice c’è Valentina, una giovane madre che mette tutto il cuore per la sua famiglia e per la loro felicità.

Timida fuori dal ring, ma un vero leone quando sale su di esso, auguriamo a Alina di realizzare tutti i suoi sogni, perché nella vita sono proprio i sogni a renderla straordinaria.