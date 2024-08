San Marino Baseball avanza nella Semifinale con una vittoria per 4-2 su Bologna

Il San Marino Baseball continua a brillare nella serie di semifinale contro la UnipolSai Fortitudo Bologna, conquistando una fondamentale vittoria per 4-2 nella terza partita della serie. Con questo successo, San Marino si porta in vantaggio 2-1, avvicinandosi sempre più alla finale del campionato.

La partita è iniziata con Bologna che ha preso subito il comando, segnando due punti nel primo inning grazie a un singolo di Paolini che ha portato a casa due compagni. San Marino, tuttavia, non si è lasciato intimidire e ha risposto prontamente al secondo inning. Con le basi cariche e due out, Javier Lopez ha battuto un singolo decisivo che ha permesso alla sua squadra di pareggiare i conti sul 2-2.

Il momento clou della partita è arrivato al quarto inning, quando Lopez ha colpito un fuoricampo da due punti, portando il punteggio sul 4-2 per San Marino. Questo colpo ha messo in seria difficoltà Bologna, che non è riuscita a recuperare nonostante un tentativo di rimonta al quinto inning. In quel frangente, con due corridori in base e nessun eliminato, la difesa di San Marino ha brillato, con Batista, Angulo e Alvarez che hanno realizzato una doppia eliminazione a casa base, spegnendo le speranze di Bologna.

Sul monte di lancio, la prestazione di Lage è stata fondamentale per San Marino, che ha controllato gli avversari per 4.2 inning, concedendo solo due punti. Mendez ha poi chiuso la partita con una performance impeccabile, eliminando cinque battitori nei 2.1 inning finali e garantendo la vittoria alla sua squadra.

Con questo successo, San Marino si trova ora a una sola vittoria dalla finale. La prossima partita, gara 4 della serie, si disputerà questa sera alle 20:30 a Serravalle, dove il San Marino Baseball cercherà di chiudere i conti con Bologna e assicurarsi un posto nella sfida decisiva per il titolo.

Risultato Finale:

San Marino Baseball – UnipolSai Fortitudo Bologna 4-2