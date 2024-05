SAN MARINO BASEBALL. GARA3, SAN MARINO VINCE 4-3 IN RIMONTA

Con una valida di ???????? ????? da pinch hitter al 6° inning, il ??? ?????? ???????? fa sua per ?-? gara3 e così anche la serie dello Jannella col ??? ????????. Vittoria in rimonta, col primo inning che aveva mandato i padroni di casa sul 3-1 a suon di valide. Poi il ritorno sammarinese, culminato al 6° col sorpasso. Il vincente della partita è De Leon, salvezza per Kourtis.

?? ???????. Al 1° Tromp guadagna subito una base ball, è in seconda su lancio pazzo e va a segnare sulla valida di Alvarez (0-1). Ottimo inizio, ma al cambio di campo i padroni di casa infilano subito una serie di valide su De Leon. Arrivano in sequenza i singoli di Sellaroli, Aloma, Giordani (1-1) e Mercuri. Cinelli è il primo out, ma subito dopo ecco la valida anche per Cappuccini (2-1) e quella del 3-1 di Funzione. Sei dei primi sette uomini del line-up grossetano hanno battuto un singolo. Inizio particolarmente difficoltoso per lo starting pitcher sammarinese, ma di qui in avanti la storia cambia, con il Bsc a colpire solo altre due valide nei successivi sei attacchi.

Al 2° San Marino rischia ancora, ma senza subire punti. Per Sellaroli c’è la base ball, con la difesa che però confeziona un doppio gioco sulla linea di Aloma. Giordani è colpito e Mercuri tocca un doppio, con Cinelli che poco dopo, al piatto, è il terzo out. È la sliding door definitiva, perché da questo momento l’attacco sammarinese comincerà a macinare e il monte di lancio non subirà più come prima.

Al 3° Batista è colpito, Alvarez guadagna una base ball e il doppio di Angulo vale il secondo punto. Al 4°, con Ferrini in base su singolo e due out, è Tromp a colpire la valida che significa 3-3.

L’equilibrio della gara è rotto al 6° inning. Per Pieternella c’è la base ball, Ferrini lo sposta in seconda con un bunt di sacrificio e sulla rimbalzante di Lopez c’è l’avanzamento in terza. Al posto di Di Fabio, va a battere come pinch hitter Federico Celli, alla prima apparizione in campo nel weekend per un guaio muscolare. Per lui un singolo cruciale, quello che manda a casa base il punto del vantaggio sammarinese.

Il 4-3 dura fino alla fine, anche perché la chiusura di Kourtis, salito al 6° al posto di De Leon, è eccellente. San Marino sale a 7 vinte e 2 perse ed è in testa alla classifica del girone A assieme a Parma e Bologna.

??? ???????? – ??? ?????? ???????? ?-?

??? ??????: Tromp ec (1/3), Diaz 3b (0/4), Batista ed (0/3), Alvarez 1b/r (1/3), Angulo dh (1/3), Pieternella r/es (0/2), Ferrini 2b/1b (1/2), Lopez ss (0/2), Di Fabio (Celli 1/1, Lo. Di Raffaele 2b) es (0/2).

??? ????????: Sellaroli ed (2/3), Aloma ss (1/4), Giordani ec (1/2), Mercuri 3b (2/4), Cinelli r (0/2), Cappuccini es (1/3), Funzione dh (1/3), Luciani (Oldano 0/2) 1b (0/1), Tiberi 2b (0/3).

??? ??????: 101 101 0 = 4 bv 5 e 2 ??? ????????: 300 000 0 = 3 bv 8 e 0

??????????: De Leon (W) rl 5, bvc 8, bb 1, so 6, pgl 3; Kourtis (S) rl 2, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Garcia del Toro (i) rl 4, bvc 4, bb 3, so 7, pgl 3; Palumbo (L) rl 2, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 1; Pecci (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.