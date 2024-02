San Marino Baseball. Luis Alvarez in arrivo sul Titano

Il giocatore, cresciuto nell’?????????????? ????? ??????? ?????? per le stagioni in Rookie League, Singolo A e Doppio A, ha già avuto modo di calcare i diamanti italiani fin dal 2015, annata in cui debuttò a ??????. Per lui un 276 di media nel box con 16 punti battuti a casa, poi numeri in decisa crescita nella stagione successiva, sempre con la casacca dei veneti (349 di media battuta).