San Marino. Bastava leggere. Mi riferisco a Libera, anzi ai dirigenti di Libera. … di un lettore

Bastava leggere.

Mi riferisco a Libera, anzi ai dirigenti di Libera.

Se Libera avesse letto con attenzione la legge elettorale oggi l’unica certezza del quadro politico sarebbe proprio la presenza di Libera nel prossimo governo.

Sarebbe anche stato sufficiente eventualmente leggere l’oroscopo e molti sbagli Ciacci e Soci li potevano evitare, ma neppure l’oroscopo sono riusciti a leggere.

Ancora una volta minimo sforzo ma massimo risultato per la Democrazia Cristiana, sono bastate due pacche sulle spalle come si dice in Romagna e i Ciaccy Boys come successe a metà del 2019 si sono fidati ciecamente di via delle Scalette.

E pensare che siamo sotto le feste di Natale, se fossimo stati a Carnevale, chissà cosa sarebbe successo !

Un lettore