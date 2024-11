San Marino: Biguzzi regala 3 punti di carattere contro un grande Piacenza

Match tiratissimo oggi ad Acquaviva con il San Marino ed il Piacenza alla ricerca della vittoria che manca da troppe giornate ad entrambe le formazioni. É la prima per Oberdan Biagioni sulla panchina dei titani.

San Marino-Piacenza 1-0

Settimana tesa in casa sammarinese con l’avvicendamento sulla panchina tra l’esonerato Emmanuel Cascione ed il subentrante Oberdan Biagioni che vuole sin da subito scuotere il gruppo per iniziare la rincorsa verso zone di classifica più tranquille.

Tre novità nell’undici di partenza con Biguzzi, D’Agostino e Mereghetti che si accomodano inizialmente in panchina. Pasa al centro della difesa insieme a Maggioli e Lomolino. Prima da titolare per Andrea Miglietta sulla fascia destra. Davanti si rivede finalmente dal primo minuto Ciro De Angelis affiancato da Giometti.

Primo Tempo

Il San Marino parte subito in avanti collezionando tre buone occasioni nei primi 10 minuti con Haruna e De Angelis senza però trovare la via del gol. Partita equilibrata ben giocata dalle due compagini che si affrontano a viso aperto a centrocampo, entrambe pronte a colpire in ripartenza. La prima vera occasione arriva così solo al 31′ con un tiro di Mauri deviato da Branduani. Replica immediata dei titani che al 33′ portano al tiro Di Lauro, ottimamente imbeccato da De Angelis, ma la sua conclusione non impensierisce Franzini. Buon finale di tempo dei padroni di casa che arrivano bene al cross dal fondo senza riuscire però nella deviazione vincente.

Al 44′ il San Marino deve sostituire anche Lomolino per infortunio, al suo posto entra Biguzzi. Il gioco riprende, palla a De Angelis che apre egregiamente sulla destra per Mereghetti, che era subentrato all’infortunato Giometti al 14′, il suo insidioso cross viene deviato in corner. Arcopinto batte l’angolo sul quale il neo entrato Biguzzi segna il vantaggio per i suoi con un perentorio stacco di testa. Secondo centro stagionale per il centrale biancoazzurro. Il tempo si chiude così sull’ 1-0 per i ragazzi di mister Biagioni dopo 3 minuti di recupero.

Secondo Tempo

Il secondo tempo si apre come la prima frazione con i sammarinesi subito avanti con Arcopinto al tiro che non preoccupa Franzini. Il Piacenza si getta con veemenza in avanti e già al 5′ serve ancora Branduani per chiudere su Napolitano. Sale l’intensità del match, Miglietta, ottima la sua prestazione prima come laterale basso a destra e poi come seconda punta al fianco di De Angelis, salta due uomini e serve proprio De Angelis anticipato di un soffio. Il Piacenza guadagna campo e schiaccia il San Marino che non riesce più ad uscire se non in rare occasione.

Ma la squadra di Biagioni è agguerrita e concentrata e grazie anche ad un grande Branduani riesce a sventare 5 chiare occasioni degli ospiti, 3 per Recino, una per Andreoli ed una per Doria. Il San Marino ha la possibilità di chiuderla in contropiede con Zammarchi al 35′ ma il suo tiro è debole. Finale di sofferenza con i biancoazzurri che devono stringere i denti ridotti in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Pasa ma, dopo 6 minuti di recupero, portano a casa 3 punti preziosissimi.

Una gara di grande carattere per tutti i 16 titani con una menzione particolare per Branduani, autore di alcuni interventi provvidenziali, Miglietta, alla sua prima da titolare, e per De Angelis che si è sacrificato nel far salire i suoi con alcune illuminanti aperture sulle fasce.

Le dichiarazioni post-match

“La squadra era concentrata – ha dichiarato mister Biagioni – ha fatto quello che gli abbiamo chiesto in base alle loro possibilità. Complimenti ai ragazzi che hanno dato l’anima, hanno dato tutto, hanno cercato la vittoria, l’hanno voluta, l’hanno difesa con i denti contro una grande squadra che a lungo termine farà un campionato diverso per quello che sta facendo”.

San Marino Vs Piacenza – Oberdan Biagioni – Ph©FPF/Filippo Pruccoli

Un bel risultato ci serviva – afferma il match winner Mirco Biguzzi – serviva per il morale dopo 5 sconfitte ed un pareggio. Oggi siamo riusciti a fare una buona partita preparata in due tre giorni con il nuovo mister. Tutti all’interno della rosa abbiamo la volontà di non fare questo campionato in queste zone della classifica perché non ci appartengono e abbiamo tutti la voglia di salire in classifica e sicuramente questo fa la differenza. In settimana si vede, perché gli allenamenti sono fatti bene e andiamo tutti veramente molto forte.

San Marino Vs Piacenza – Biguzzi – Ph©FPF/Filippo Pruccoli

La concentrazione – termina il difensore dei sammarinesi – è un elemento fondamentale quando sei in queste partite, quando l’episodio fa la differenza come oggi, con un avversario di questo calibro era importante mantenerla per 90/95 minuti. Oggi c’era quella voglia di riscattarsi e di rifarsi dopo un periodo brutto e ci siamo riusciti”.

Il Tabellino

SAN MARINO (3-5-2): Branduani; Maggioli, Pasa, Lomolino (44′ pt Biguzzi); Miglietta (41′ st Altamura), Toure (16′ st Zammarchi), Haruna, Arcopinto, Di Lauro; De Angelis (44′ st Mambelli), Giometti (14′ pt Mereghetti). A disp.: Orsini, Tenkorang, Thioune, D’Agostino. All.: Biagioni.

PIACENZA (4-3-3): Franzini; Napoletano (10′ st Argint), Silva, Somma, Solerio (37′ st Ruiz); Iob, Grieco, Santarpia (24′ st Andreoli); Iocolano (7′ st Doria), Manicone (7′ st Recino), Mauri. A disp.: Morosoli, Del Dotto, Bachini, Delmiglio. All.: Parlato.

ARBITRO: Petraglione di Termoli.

ASSISTENTI: Adragna di Milano e Chimento di Saronno

RETI: 46′ pt Biguzzi.

AMMONITI: Maggioli, Silva, Branduani.

ESPULSI: Pasa.