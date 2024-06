San Marino. Biliardo: il Tre Penne alla Poule finale per il titolo regionale di specialità stecca

Domenica 9 giugno si terrà a Guastalla la Poule finale per definire la squadra campione regionale di biliardo specialità stecca. Ci sarà anche una formazione di San Marino, il Tre Penne, a rappresentare la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo. La squadra composta da Roberto Bucci (capitano) Marino Guardigli, Maurizio Gobbi, Alfredo Torre, Maurizio Giardi, Corrado Gualtieri, Gian Luca Genghini, Giorgio Boattini e Cristiano Urbinati, arrivando terza al Campionato di base zona Est (comprendente le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) ha ottenuto la possibilità di giocarsi la finale per il titolo. La poule finale è composta da quattro squadre della zona Est e quattro squadre della zona Ovest, la formula sarà ad eliminazione diretta, in cui ogni incontro è formato da 1 singolo a 5 birilli, 1 singolo a semplici e doppi, 1 singolo a filotto 60, 1 doppio a filotto 60, 1 doppio 9 birilli e la staffetta a tre giocatori a 5 birilli.