San Marino. Billie Jean King Cup: biancazzurre sconfitte dall’Armenia

Seconda sfida del girone per la giovane Nazionale biancazzurra impegnata in Moldavia nelle sfide del gruppo III Europa della Billie Jean King Cup.

Dopo essersi trovate di fronte all’esordio la forte formazione cipriota, oggi le biancazzurre guidate dal tecnico Alice Balducci e capitanate da Giorgia Benedettini hanno affrontato l’Armenia, altra formazione di alto livello. Talita Giardi ha tenuto testa alla sua avversaria Alina Sogomonyan in singolare, cedendo in entrambi i set con il risultato di 6-4. Silvia Alletti, contro l’esperta Ani Amiraghyan, ha ceduto 6-1 6-0. Niente da fare nemmeno per il doppio Benedettini – Pelliccioni, che ceduto alla coppia Amiraghyan – Gevorgyan con un doppio 6-0.

Domani le titane sfideranno l’Albania.