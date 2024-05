San Marino. “Binari Leggendari” Pedini Amati chiamato a raccontare il suo progetto di ripristino del Treno Biancazzurro

“Avevamo reperito fondi e avviato la ricerca di bandi internazionali, la volontà di ostacolare il progetto è stata interna alla maggioranza”

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha preso parte ieri al Convegno organizzato in occasione della “Primavera della mobilità dolce” presso Ecoarea better living a Coriano. Al centro dell’iniziativa il progetto strategico “Binari Leggendari” che vede nel ripristino della Ferrovia Rimini-San Marino un volano di coesione sociale e di crescita economica, culturale e turistica. Il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini ha aperto i lavori seguito da Romano Ugolini di Ecoarea better living. Presenti anche Massimo Bottini di AMoDo AIPAI Italia Nostra e Maria Cristina Leardini di Sharry Land. Tra gli interventi quello di “Yuma” Terenzi di Associazione Treno Bianco Azzurro.

Il Segretario di Stato Pedini Amati ha ripercorso le tappe del percorso intrapreso per riattivare almeno una tratta della linea ferroviaria del Treno Bianco Azzurro, dai contributi reperiti grazie al rapporto con il Ministero italiano e con Fondazione Ferrovie Italiane all’impegno per la ricerca di fondi europei da destinare a progetti di questo tipo. “Purtroppo il progetto era ben avviato, avremmo realizzato prima un breve tratto di binario per riportare il treno al centro di Piazzale della Stazione e poi successivamente avviato i lavori per collegarlo con la Stazione di Borgo Maggiore della Funivia attraverso le gallerie, un percorso stradale lungo Via Napoleone ed un ponte. Purtroppo gli ostacoli sono stati interni alla maggioranza e un progetto che avrebbe avuto veramente grande possibilità di essere realizzato è stato accantonato. Non nego -ha concluso Pedini Amati- che sarà il mio primo impegno in caso di elezione all’interno del prossimo Governo”.

San Marino, 23 maggio 2024/1723 d.F.R.