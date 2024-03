San Marino. Bizzocchi inaugura la stagione del CIAR al Cicco e Valle del Serchio. Gare anche su Kart e Cross Country

La quarantasettesima edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio apre ufficialmente la stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally, che vedrà protagonista anche la Scuderia San Marino con il suo navigatore Massimo Bizzocchi che sarà al fianco di Ivan Ferrarotti con la Skoda Fabia Evo R5 del Team PA Racing gommata Pirelli.

L’equipaggio competerà anche quest’anno per il Campionato Italiano Rally Promozione e alla vigilia della gara il navigatore biancazzurro Massimo Bizzocchi ha fissato obiettivi e speranze, con uno sguardo anche alla tappa toscana che si dirama nel suggestivo territorio della Garfagnana e Mediavalle: “Si prospetta una gara difficile, con un elenco iscritto veramente di alto livello – commenta Bizzocchi -. Anche nel CIRP saremo in tanti, oltre 18 equipaggi che proveranno a dare il massimo. Il Ciocco è una gara che conosciamo abbastanza bene, ma basta un minimo errore per cancellare la prestazione. Noi andremo là con la volontà di fare bene come anno scorso.”

La Scuderia San Marino sarà impegnata nel fine settimana anche con i kart e nel campionato Baja. Nicolas Tagliaferri scenderà in pista a Corridonia sul circuito Cogiskart per la prova di Coppa Italia Zona 3; mentre Roberto Camporese e Diego Zanotti saranno di scena nella prima prova del Campionato Italiano Cross Country e SSV con il 14° Italian Baja di Primavera – Artugna Race.