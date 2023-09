San Marino. Body positivity nei concorsi di bellezza: è sammarinese l’agenzia pioniere del nuovo concetto di reginetta

Undici eventi di arti e discipline diverse per celebrare la body positivity, una sfilata volutamente senza numeri, taglia ed età, solo il desiderio di raccontarsi e mostrare la propria bellezza

Si sono svolte ieri le finali nazionali di Miss Arte Moda Italia, il concorso di bellezza che ha portato l’attenzione del pubblico e dei media sul tema della Body Positivity. Successo mediatico internazionale per Trends, l’agenzia sammarinese che ha fortemente creduto in questo format e che ne ha portato avanti l’evoluzione. Nato nel 2014 per la promozione degli scavi etruschi e romani di Pisa, nel post pandemia Miss Arte Moda Italia si è consolidato abbracciando tematiche culturali e sociali fino a divenire baluardo della body positivity coinvolgendo iniziative di sport, di qualità alimentare, di innovazione tecnologica il tutto sotto il segno del rispetto ambientale, impronta distintiva della realtà e caposaldo del suo stile comunicativo. Anche i concorsi di bellezza si adeguano ai tempi. La prerogativa del Concorso di quest’anno e della campagna ideata dalla marketing specialist Carmela Tinella è quella di valorizzare la bellezza, raccontandone l’essenza, lasciar scoprire come il Bello delle Donne sia quella scintilla luminosa che dona armonia e si riflette sulla società e sul territorio. Niente numeri, misure o obblighi, solo una regola “fare quello che va sentire bene”. Una scommessa vinta con oltre 10 eventi svolti nel segno della consapevolezza e dell’accettazione della propria fisicità, shooting in modalità reals ed interviste in diretta, grazie al supporto mediatico di un’altra realtà sammarinese la Luisè Social Media. Saranno foto davvero “naturali”, quindi volutamente reals, cavalcando lo stile social e digital che è il tratto distintivo di questa edizione. Trekking e riscoperta del patrimonio culturale ma anche divertimento e leggerezza grazie allo shopping tour che ha visto le aspiranti miss & ladies regine del Black Shopping Weekend dei negozi di Gabicce in collaborazione con l’associazione commercianti Gabicce Futura e la Fondazione Visit Gabicce. Una vera kermesse multiartistica lontana dai cliché e dai classici format: Bellezza intesa come personalità, talento ma soprattutto “consapevolezza”. Questo il tema della digital talk condotta e diretta da Rossella Fugaro sulla lotta al body shaming, sull’onda del libro che la scrittrice Diana Cardenas Perez ha presentato al pubblico pomeridiano: una profonda accettazione del sé e della propria fisicità che non ha nulla a che fare con la rassegnazione e tantomeno con l’osservazione dei propri difetti, ma che è un affettuoso abbraccio delle proprie caratteristiche. Un fascino profondo, che non deve essere privo di imperfezioni ma deve saperli indossare come tratti distintivi, come ha ricordato Ivan Drudi, regista dedito ai temi sociali. Evoluzione del classico concorso di bellezza Miss Arte Moda Italia ha lanciato un nuovo modo di assegnare fasce e titoli di miss, legandoli ad messaggio di consapevolezza emerso dalle storie che hanno sfilato in passerella. Storie di vita e di quotidianità, indipendenti dalle forme, dalle taglie e dai costrutti.

