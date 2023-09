San Marino. Bomber Ura: ‘Il Murata è solido, siamo compatti’. Giovedì Coppa Titano

Il Murata è partito col piede giusto. Due vittorie, nove gol segnati, una dimostrazione di solidità difensiva. Il mix di giocatori italiani, sammarinesi e brasiliani sta dando risultati e il valore della squadra è tutto da scoprire: che ruolo potrà recitare?

“Abbiamo vinto una partita importante, contro un avversario quotato come la Libertas, vincendo in maniera convincente (4-1) – racconta Raul Ura, il bomber della squadra e in questa partita con la fascia di capitano al braccio – Abbiamo chiuso sul 3-1 il primo tempo, nella ripresa siamo stati bravi a stringere i denti e a sventare il tentativo di rimonta della Libertas e in contropiede abbiamo segnato il quarto gol dopo averne sbagliati altri. Abbiamo vinto due partite, non abbiamo fatto nulla, il difficile deve ancora arrivare e dunque non dobbiamo esultare più di tanto”.

Come le pare la squadra?

“Siamo più forti della stagione scorsa: c’è maggiore qualità nella rosa e si vede palla al piede, nell’uno contro uno; abbiamo una panchina lunga, più forza fisica, maggiore compattezza in difesa: farci gol adesso è più difficile. Siamo messi bene in campo e il fatto di lavorare da inizio stagione con mister Angelini è senza dubbio un vantaggio”.

In rosa ci sono nove giocatori brasiliani. Siete riusciti a fare gruppo?

“Anche sotto questo profilo il mister è molto bravo, è un valore aggiunto, ma non lo scopro certo io e il merito è anche del gruppo dei giocatori della stagione scorsa. La forza del Murata sta anche nella capacità di ognuno di interpretare il proprio ruolo nell’interesse della squadra”.

Tre gol segnati finora. Il suo obiettivo?

“Da un lato migliorare il bottino di 16 reti, 15 in campionato uno in Coppa Titano, dall’altro fare in modo che la classifica del Murata sia migliore in termini di punti e di posizione”.

Intanto c’è la Coppa Titano che bussa alle porte. Giovedi alle 21,15 a Montecchio sfida di andata degli ottavi contro il Domagnano che domenica (ore 18,15) sarà avversario anche in campionato.