San Marino. Buon compleanno Mafalda! Poste San Marino dedica un’emissione alla protagonista del celebre fumetto di Quino

SAN MARINO, 4 giugno 2024 – Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica torna ad emettere dei francobolli dedicati ai fumetti. Questa volta ad essere celebrato è un compleanno importante, quello di Mafalda, creata dall’argentino Joaquín Salvador Lavado, in arte Quino, comparsa per la prima volta nel 1964 su un settimanale. La piccola Mafalda è diventata celebre in tutto il mondo per essere una contestatrice nel senso più autentico del termine, che pone domande profondissime con quella spontaneità che hanno solo i bambini ma esprime considerazioni fulminanti, con una interiorità da adulta. È la grande forza di un personaggio che non invecchia mai nel suo spirito ribelle e nell’età anagrafica cristallizzata nei suoi turbolenti sei anni.

Il foglietto contiene tre valori da 1,40 euro, che riproducono altrettante vignette che mostrano Mafalda che dialoga in spagnolo con il suo orsacchiotto in braccio, tratte da una striscia di fumetti.

A completare ciascun valore “1,40”, la scritta “San Marino” e lo Stemma della Repubblica. La scritta “Mafalda60”, un breve testo su Mafalda, un’illustrazione di Mafalda con il fumetto “Basta!”, i credits “© sucesores de Joaquín S. Lavado (Quino)”, la traduzione dei dialoghi delle vignette in italiano, l’anno 2024 e il sito www.dfn.sm sono riportati sullo sfondo del foglietto.

Data di emissione: 15 giugno 2024

Valori: n. 3 valori da euro 1,40. Foglietto

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 ½ x 13 ½

Formato francobolli: 40 x 44 mm

Formato foglietto: 137 x 101 mm

Credits: © sucesores de Joaquín S. Lavado (Quino)