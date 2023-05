San Marino. BUONE PRATICHE DEL FAIR PLAY e 28° Assemblea Generale EFPM

In occasione della Cerimonia 4^ edizione Giornata Mondiale Fair Play del 7 settembre 2023 a Bruxelles gli organizzatori stanno creando la piattaforma ” BUONE PRATCHE del FAIR PLAY ” (Good practicies of Fair Play) in collaborazione con International Fair Play Committe, European Fair Play Movement, Panathlon International. Lo scopo di questa piattaforma mirerà ad elencare tutto ciò che viene fatto a livello internazionale per promuovere il Fair Play ogni giorno e dimostrare che tutte queste Azioni sono adattabili a tutti, qualunque sia la sua funzione nel mondo dello Sport, della Scuola o più ampiamente come cittadino.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha segnalato, agli organizzatori di Bruxelles Belgio, le iniziative e le attività messe in campo in sinergia con la Scuola di ogni ordine e grado della Repubblica di San Marino proponendo questi Progetti in corso di elaborazione per il corrente anno:

– Scuola Elementare: ” Il cammino del Fair Play verso la Pace “

– Scuola Media: Concorso letterario ” La bellezza dello Sport con il Fair Play “

– Scuola Secondaria Superiore: Concorso Video multimediali degli Studenti su valori del Fair Play ” Informare per Formare.”

Il CNSFP informa inoltre che parteciperà per il giorno Mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 15 tramite piattaforma Zoom da Bruxelles all’evento della 28° Assemblea Generale di European Fair Play Movement (EFPM) con la partecipazione dei Corporate Members, Honorary Members, Associated Members, Supporting Members and Guests con in programma una ricca Agenda di 17 argomenti.