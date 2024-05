Precedente

Leggi precedente San Marino. DA STRA-INNOCENTE A STRA-CONDANNATO. Truffa fondi pensione Iss e Fondiss per oltre 100 milioni. In appello 5 anni e 10 mesi di prigionia a Daniele Guidi (Ex Ad e direttore Banca Cis). Confermata la sentenza di primo grado