San Marino. Calcio Camminato, si riparte con l’attività

In occasione della Giornata Internazionale delle persone anziane, celebrata lo scorso 30 settembre, UEFA ha voluto lanciare la sua nuova campagna di Calcio Camminato. Un’attività in continua espansione in tutta Europa, a dimostrazione di come il movimento – associato al calcio – sia fondamentale per il benessere e la salute.

Il progetto è attivo anche a San Marino da un paio di anni, inizialmente previsto per i pazienti diabetici di tipo 2 salvo poi aprire a tutti – uomini e donne – Over 50.

Il prossimo 17 ottobre partirà una nuova stagione, che riprende il programma dello scorso anno aggiungendo qualche novità: due incontri settimanali, con allenatori specializzati e qualificati, previsti nelle giornate di martedì alle 11:00 all’aperto sul sintetico di Montecchio e il giovedì alle 19:00 in versione indoor nella palestra “Umberto Briganti” di Fonte dell’Ovo. La durata degli allenamenti sarà di un’ora (con spogliatoi messi a disposizione dalla Federazione) e i partecipanti potranno scegliere se aderire ad un solo giorno o ad entrambi. Il programma è, inoltre, completamente gratuito.

Prosegue anche la collaborazione con il Centro Diabetologico dell’Ospedale di Stato di San Marino che seguirà i pazienti diabetici effettuando alcuni test prima e al termine del programma per monitorare i progressi dell’attività.

Durante questa nuova stagione, verranno anche organizzate esibizioni pratiche – come accaduto durante l’ultimo Fan Village dello scorso settembre – e amichevoli, con la speranza e la volontà di creare nel futuro anche una vera e propria Nazionale sammarinese di Calcio Camminato.

Chiunque volesse prendere parte al progetto di Calcio Camminato o avere qualche informazione in più basta telefonare in Federcalcio (tel. 0549-990515) oppure inviare una mail a slo@fsgc.sm .

