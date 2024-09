San Marino Calcio: Daniele Deoma è il nuovo Direttore Sportivo 

Il San Marino Calcio comunica che il Presidente Montanari ha raggiunto un accordo triennale con Daniele Deoma per l’incarico di nuovo Direttore Sportivo della Società.

La scelta di Deoma, 52 anni di Licata, è maturata in virtù della sua esperienza in Serie C conquistata con la Lucchese nell’anno 2019/2020 e mantenuta per tutto il suo incarico terminato con la stagione 2022/23. Precedenti esperienze a Castelnuovo Garfagnana e Treviso.

Al nuovo dirigente un caloroso benvenuto dal San Marino Calcio

Ufficio Stampa