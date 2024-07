San Marino. Calcio Estate 2024: Virtus pigliatutto, Tosi e Chezzi i migliori Under 23 dell’anno

Presso la sala stampa dedicata agli Atleti Olimpici di Tokyo 2020 si è tenuto il consueto appuntamento di Calcio Estate – dedicato all’attività di dirigenti, giocatori, allenatori ed arbitri del movimento sammarinese di calcio e futsal. Per la prima volta abbinato ai sorteggi dei calendari di Campionato Sammarinese e Coppa Titano, Calcio Estate ha visto l’assegnazione di ventitré riconoscimenti individuali.

A fare la voce grossa, per il calcio sammarinese, è stata la Virtus. La società di Acquaviva, con tre finali e uno scudetto nello spazio di dodici mesi, ha visto l’affermazione di Alessandro Golinucci, Luigi Bizzotto e Ivan Buonocunto. Il centrocampista sammarinese si è aggiudicato il Pallone di Cristallo, mentre il tecnico ha bissato la Panchina d’Oro vinta lo scorso anno. Buonocunto ha invece ricevuto il Premio Koppe – dedicato al miglior calciatore non sammarinese o residente in territorio. Il fantasista della Virtus si è aggiudicato anche l’Assist Award, già vinto lo scorso anno. Come lui, nella passata stagione anche Luca Righini (Tre Penne) ha confezionato undici passaggi vincenti, che gli sono valsi il premio ex aequo.

Fari puntati anche sui cannonieri: Imre Badalassi, l’anno scorso al Tre Penne, ha vinto il suo quarto Bombardino d’Oro, mentre Aziz Niang è stato il capocannoniere di Coppa Titano con le maglie di Fiorentino e La Fiorita. Per l’attività futsal, Danilo Busignani si conferma il miglior realizzatore stagionale. Per il capitano della Nazionale, anche il premio individuale del Futsal Best Player.

Dalla quantità dei gol, alla qualità. Il sondaggio ospitato sul sito della FSGC ha decretato la fiondata da centrocampo di Salemme (Fiorentino) quale rete più bella della stagione 2023-24. Per la prima volta, inoltre, è stato assegnato un riconoscimento anche alla parata più bella: a sbaragliare la concorrenza, tra le trenta proposte selezionate settimanalmente, è stato Gennaro Del Prete (Libertas).

Fronte allenatori, è stato Claudio Zonzini (Folgore) a vedersi assegnata la Panchina d’Oro Futsal – grazie ai due titoli vinti nella stagione di debutto sulla panchina dei Giallorossoneri. Nell’universo della San Marino Academy è stato invece Matteo Cecchetti (San Marino Academy U22) a ricevere l’ambito riconoscimento. Infine, è andato a Filippo Dolci (Pennarossa) il Premio Duilio Felici – assegnato all’allenatore più corretto.

Riconoscimenti anche per gli arbitri: Michele Beltrano, internazionale di San Marino, è il Fischietto d’Oro. L’omologo premio per l’attività futsal è finito tra le mani di Laurentiu Ilie – anche lui fresco di nomina internazionale. Tra gli assistenti arbitrali spicca Gianmarco Ercolani, facente parte del team arbitrale internazionale di San Marino al pari dei colleghi premiati e destinatario della Bandierina d’Oro.

Proseguendo sui giovani prospetti, sono Alessandro Tosi (Victor San Marino) e Matteo Chezzi (Folgore) a ricevere premi dedicati ai migliori Under 23, rispettivamente per l’attività di calcio e futsal. In campo femminile, Anna Benedettini – capitano della neonata Nazionale U16 e punto fermo dell’Under 17 della San Marino Academy – è stata insignita del Top Girl. A Raffaella Barbieri, bomber della prima squadra e da tante stagioni in biancazzurro, il Top Woman.

Ultimi, ma non ultimi, il Premio Comunicazione e l’Oscar alla Carriera. Nicola Petricca, cronista di TITANI.TV e addetto stampa della Juvenes-Dogana, si è aggiudicato il primo riconoscimento. A Fabiano Piscaglia, Presidente del Domagnano, lo storico tributo alla continuativa e inestimabile attività dei dirigenti di club sammarinesi.

FSGC | Ufficio Stampa