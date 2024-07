San Marino Calcio: Luca Lelli è il nuovo preparatore dei portieri della juniores nazionale

Il responsabile tecnico del settore giovale del San Marino Calcio Giampaolo Donati è lieto di comunicare di aver stretto l’accordo per il ruolo di preparatore dei portieri della squadra juniores nazionale con Luca Lelli. Lelli, cesenate classe ’79, vanta una lunga militanza da calciatore tra promozione eccellenza e serie D in squadre come Bellaria, Santarcangelo, Cesenatico, Comacchio, Argentana, Sampierana, Marignanese, Tropical Coriano e Sant’Ermete.

Il nuovo preparatore ha chiuso la sua carriera calcistica in Repubblica difendendo la porta di Folgore, Fiorentino, Cosmos, Faetano, Virtus e Murata. Appesi i guanti al chiodo si è quindi dedicato con passione alla crescita dei ragazzi in un ruolo molto delicato come quello del portiere.

Oggi Luca Lelli arriva al San Marino Calcio, nello staff di mister Belli, per mettere a disposizione dei ragazzi della Juniores Nazionale che saranno chiamati a difendere i pali della porta biancazzurra, tutta la sua esperienza e conoscenza.

