San Marino. Calcio, mister Angelini lascia il Murata. Sarà il vice di Bisoli al Modena

Il Murata comunica che il suo tecnico Beppe Angelini non è più alla guida della squadra. Entra nello staff tecnico del Modena come vice allenatore di Pierpaolo Bisoli, nominato nuovo allenatore del Modena. Angelini ha firmato un contratto fino a giugno 2025.

Di fronte alla chiamata di un club importante della cadetteria italiana e di un tecnico di valore come Bisoli, con il quale Angelini ha già lavorato con successo al Cesena tagliando il traguardo della promozione dalla serie B alla serie A, il Murata ha dato il via libera consapevole della grande opportunità professionale che Angelini merita.

“Da un lato siamo dispiaciuti di non avere più con noi Angelini, ma dall’altra siamo felici per il mister, che in questa stagione e mezzo ha lavorato con profitto a dimostrazione che la nostra scelta effettuata a fine dell’anno scorso è stata ottima. La scelta di Angelini da parte di un club prestigioso è anche il premio per il nostro lavoro e una nostra vittoria. Auguriamo all’amico Beppe le migliori fortune professionali e gli diamo appuntamento alla stadio di Serravalle per la finale playoff – è il pensiero del vice presidente Maurizio Carlini– Confidiamo, infatti, che la nostra squadra nei playoff continuerà a farsi valere come ha fatto fin qui”.

Da parte sua mister Beppe Angelini commenta: “Ringrazio di cuore il Murata per la fiducia che mi ha accordato lo scorso anno e ora per aver capito la situazione inaspettata. I miei dirigenti si sono comportati in maniera eccezionale non ponendo ostacoli alla mia nuova avventura. Mi dispiace lasciare il lavoro a metà, ma si tratta di un’opportunità professionale irrinunciabile. E’ stata una bellissima esperienza, prima di tutto umana. Lascio un gruppo di ragazzi al quale sono molto legato, che in questi mesi è cresciuto e si è messo a disposizione con entusiasmo e voglia di imparare. Continuerò a seguire a distanza il Murata, che lascio in buone mani, confido che continui a vincere perché ne ha le capacità”.

La squadra da qui alla fine sarà guidata dal direttore tecnico Sergio Grassi e dal collaboratore tecnico Emilio Di Stasio.