San Marino. Calcio, Murata-Cailungo. Rastelli: ‘Riprendiamo la nostra corsa’

Riprende il campionato sammarinese dopo lo stop per gli impegni delle Nazionali e il Murata affronta venerdì (ore 21,15, stadio di Montecchio) il Cailungo, che in classifica ha sei punti frutto delle vittorie su Fiorentino e San Marino Academy (12 punti invece per la squadra di Angelini). Un match che il Murata vuole vincere per consolidare la sua ottima classifica (quarto posto al pari del Tre Fiori).

“Quando c’è una sosta la ripresa riserva delle difficoltà in più sul lato mentale – spiega il nazionale sammarinese Thomas Rastelli, classe 2002 – bisogna avere l’approccio giusto perchè il campionato sta dimostrando che non ci sono partite scontate e c’è molto equilibrio. Sotto questo profilo dovremo avere lo stesso atteggiamento della partita contro La Fiorita che abbiamo affrontato ad armi pari e che ci ha reso consapevoli della nostra forza”.

Thomas Rastelli è uno dei volti nuovi della rosa rispetto alla scorsa stagione. “Mi trovo bene, c’è un bel gruppo e non era facile costruirlo per mister Angelini, un tecnico di valore non solo sotto il profilo tecnico ma anche umano – dice il centrocampista della Nazionale Under 21 sammarinese -. Siamo in un buon numero, c’è sana competizione e rispetto tra noi, ma tra infortuni e squalifiche tutti abbiamo spazio. Sono soddisfatto del nostro campionato, penso che possiamo fare qualcosa di importante, sicuramente migliorare l’ottavo posto della scorsa stagione”.

L’obbiettivo di Rastelli?

“Crescere dal lato tecnico, cercare da un lato di migliorare la fase difensiva e dall’altro affinare la capacità di inserimento e cercare la via della rete. Sotto questo profilo l’esperienza internazionale con la Under 21 è molto importante e formativa”.

Mister Beppe Angelini nella sosta ha tenuto la squadra sotto pressione: “Ci siamo allenati bene e c’è voglia di rifarsi per la prima sconfitta. Purtroppo c’è qualche acciaccato, ma le soluzioni non mancano. Il Cailungo? E’ una squadra della nostra fascia e dunque questo tipo di partite sono le più importanti: con i tre punti scaveremmo, infatti, un solco importante e consolideremmo la nostra posizione alle spalle della big. Il nostro obbiettivo ora deve essere quello”.

