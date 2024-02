San Marino. Calcio, Murata: sfida a La Fiorita, la cessione di Rodrigues, il progetto. Il punto con mister Angelini

E’ un Murata con i giocatori contati quello che affronterà La Fiorita sabato a Domagnano. Non c’è più Rodrigues, ceduto ad un club di terza serie in Corea, e saranno assenti bomber Cecconi per squalifica e gli infortunati Affonso, Vasconcellos, Giarretta, Santana e probabilmente Toccaceli. Rientra Grieco dalla squalifica.

Mister Angelini, un match già difficile per il valore dell’avversario diventa ancora più complicato. Cosa cambierà nell’atteggiamento tattico della sua squadra?

“ La mia squadra ha la sua fisionomia, non può snaturarsi. Cercheremo di fare il meglio sfruttando l’esperienza delle ultime partite e del match di andata. Ad esempio contro il San Giovanni abbiamo commesso un errore e siamo stati puniti in ripartenza, ma ci ha detto anche male: abbiamo colpito un palo, il portiere avversario ha compiuto due prodezze. All’andata avevamo vinto solo 1-0 su azione di calcio d’angolo. E’ vero che se la siamo giocata con tutti e solo la Virtus si è dimostrata veramente più brava di noi, ma anche altre squadre contro di noi hanno fatto bene e ci ahnno messo alle corde e una di queste è il San Giovanni”.

Il sesto posto la soddisfa?

“ Se ad inizio stagione, con una rosa tutta da scoprire perché non conoscevo il gruppo dei giocatori brasiliani, mi avessero detto di essere in questa posizione, a -4 dalla quinta, avrei messo la firma. E’ partito un progetto su cui la società crede e che dopo pochi mesi sta dando già risultati, classifica a parte: mi riferisco alla cessione ad un club professionistico di Rodrigues, il primo dei nostri obiettivi. Ce ne potrebbero essere altre in un prossimo futuro e sarebbe per noi tutti una bella soddisfazione. Significa che il Murata è una vetrina importante, un club di riferimento per giovani che vogliono rilanciarsi e fare esperienza per poi fare il salto nel mondo dei professionisti”.

All’andata il Murata sembrava poter ambire alle prime posizioni. Non è riuscito invece a fare un salto di qualità. Perché?