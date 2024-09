San Marino Calcio non concede gli accrediti per la partita con il Fiorenzuola a San Marino Rtv. Ricordiamoci cosa ha scritto il nostro direttore Marco Severini

Per la seconda gara consecutiva le telecamere di San Marino RTV resteranno fuori dallo stadio di Acquaviva in occasione delle partite casalinghe del San Marino Calcio.

Nonostante la Lega Nazionale Dilettanti abbia confermato che San Marino RTV è autorizzata ad esercitare il diritto di cronaca per le partite del campionato di Serie D, la società del presidente Emiliano Montanari comunica che per l’incontro di domenica 29 settembre 2024 con il Fiorenzuola non saranno concessi gli accrediti alla TV di Stato ricordando che il San Marino Calcio gestisce in totale autonomia chi accreditare o meno.

