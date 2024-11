San Marino Calcio – Piacenza. Il Mister Deoma: “Una grande vittoria contro un grande Piacenza”

Al termine del match casalingo con il Piacenza che ha visto il San Marino tornare alla vittoria il DS Daniele Deoma ha voluto parlare non solo della partita ma anche di quanto avvenuto in settimana.

“Innanzi tutto voglio fare i complimenti al Piacenza – ha iniziato Deoma – hanno fatto una grande partita. Ho visto una squadra forte in ogni reparto che sapra? uscire dal momento di difficolta? che sta attraversando. In settimana, presentando il nuovo mister, avevo detto alla squadra molto chiaramente che abbiamo un Presidente degno minimo di una, due categorie in piu?. Forte economicamente e che sta investendo fior fior di quattrini in questo progetto e noi tutti lo dobbiamo rispettare con i risultati.

Oggi ho visto rispetto, ho visto una squadra affamata che non ha mollato un centimetro e che ha dato il 120% proprio come ha chiesto il nostro nuovo mister Oberdan Biagioni. Questa grinta deve ora essere confermata ogni domenica fino ad entrare nel nostro DNA. Siamo un gruppo di qualita? che deve ambire a ben altre posizioni. Abbiamo fatto 3 punti preziosi contro un grandissimo Piacenza ma non basta, ora la testa deve andare subito alla difficilissima trasferta di domenica contro un’altra corazzata del nostro girone, la Pistoiese dove mi aspetto ancora una grande gara dei nostri ragazzi”.