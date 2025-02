San Marino. Calcio sammarinese: Juvenes Dogana, contro la Folgore per non perdere il treno play-off

Nonostante il risultato del campo, la prestazione di gioco con il San Giovanni ha dato morale al gruppo di Achille Fabbri. Tani: “Da adesso sono tutte finali”. Ronci: “Attenti a ogni minima distrazione”

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 13 febbraio 2025 – Sabato 15 febbraio la Juvenes-Dogana scenderà in campo contro la Folgore nella 21esima giornata del Campionato Sammarinese 2024-2025. Il match si disputerà alle ore 15:00 presso lo stadio di Fiorentino e rappresenta un appuntamento cruciale per la squadra, che cerca di rimanere agganciata alla corsa per i play-off.

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il San Giovanni nella precedente giornata, i ragazzi di mister Achille Fabbri sono determinati a voltare pagina.

«Domenica scorsa contro il San Giovanni c’è stato un grande impegno da parte di tutti, come nell’arco della stagione – così il centrocampista Ivan Tani ha commentato la prestazione della squadra – purtroppo, un po’ la sfortuna e un po’ per alcune lacune, non siamo riusciti a portare a casa i tre punti o almeno un pareggio. Manca l’ultimo terzo di campionato per capire se possiamo restare attaccati al treno dei play-off. Ormai sono tutte finali, come contro la Folgore. Dobbiamo dare il massimo da qui all’ultima giornata ad aprile per cercare di arrivarci. Speriamo sabato di ottenere un risultato utile. Io ho avuto qualche infortunio di troppo recentemente, non sono stato fortunato, ma spero di essere a posto fino al termine della stagione per dare una mano alla squadra nello sprint finale. Sarebbe bello arrivare ai play-off e poi giocarsela senza pressioni».

Anche il portiere Matteo Ronci ha parlato della prestazione contro il San Giovanni e delle sue sensazioni personali: «La partita scorsa è stata condizionata dalla fitta nebbia, sapevamo comunque di affrontare una squadra forte sia nei singoli che come collettivo. Forse la nostra migliore prestazione stagionale a livello di carattere. In tutto il primo tempo, anche se abbiamo preso gol, abbiamo giocato come sappiamo, trovando la rete del pareggio. Nella ripresa ancora impegno da parte nostra, seppure poi abbiamo preso la seconda rete su una distrazione in ripartenza e la terza rete. Sul 3-2 abbiamo provato a cercare il pari in tutti i modi, forse ci è mancata un po’ di lucidità per riuscirci».

Ronci ha poi parlato del suo percorso di crescita e delle sue ambizioni per la stagione: «Mi sento bene, sento di crescere allenamento dopo allenamento. Devo ringraziare il preparatore dei portieri Vandi e i miei compagni che mi danno consigli preziosi. Mi manca il riscontro del campo, ma penso che quando sono stato chiamato in causa ho fatto il mio. Mi piacerebbe esordire in questa stagione, anche solo per qualche minuto, per poter dire di esserci stato e aver dato il mio contributo. Sto lavorando per essere pronto».

Guardando alla prossima sfida contro la Folgore, terza in classifica, la squadra sa che servirà la massima concentrazione: «Adesso la squadra sta recuperando pian piano e questo ci permette di alzare il livello degli allenamenti. La Folgore è forte, dobbiamo ripartire dall’atteggiamento dimostrato contro il San Giovanni, alzando la soglia di attenzione, perché la minima distrazione ci può costare cara, come abbiamo visto nel corso di questa stagione» ha concluso Ronci.