San Marino Calcio: ufficiale il rinvio della partita con il Lentigione

Arriva il rinvio ufficiale per l’attesa partita contro il Lentigione dell’ex mister Stefano Cassani, in calendario per domenica 13 ottobre ad Acquaviva. La gara, valevole per la sesta giornata del campionato di serie D girone D, si giocherà Mercoledì 16 ottobre alle ore 15.

La richiesta presentata alla Lega è stata accolta nella giornata di oggi con comunicato ufficiale. Il rinvio a seguito della convocazione degli atleti sammarinesi tesserati con il San Marino Calcio in vista dei prossimi impegni con la propria Nazionale.

Ufficio Stampa