San Marino Calcio: ufficiale lo spostamento delle gare casalinghe 

Il San Marino Calcio comunica che, persistendo l’impossibilità di utilizzare impianti in territorio sammarinese regolarmente omologati allo svolgimento delle gare del campionato di serie D, si vede costretta a spostarne la sede al di fuori dei confini della Repubblica.

Dopo le prime due gare disputate in campo neutro, è stata finalmente individuata, ed autorizzata in data odierna dalla LND, la nuova sede per tutte le restanti gare interne della stagione in corso. Sarà dunque lo stadio Comunale “Giorgio Calbi” di Cattolica la nuova casa del San Marino Calcio già dal prossimo incontro con il Corticella di domenica 19 gennaio 2025.

Seguiranno tutti dettagli per le modalità di accesso all’impianto per tutti i tifosi.

Ufficio Stampa