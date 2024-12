San Marino Calcio – United Riccione: comunicazione spostamento sede incontro e  disposizioni restrittive per “Gara a Porte Chiuse” 

Il San Marino Calcio comunica che, a causa dell’indisponibilità dello stadio di Acquaviva per l’impraticabilità del terreno di gioco, l’incontro di domenica 22 dicembre 2024 con lo United Riccione valevole per la 17a giornata del girone D di Serie D, si giocherà A PORTE CHIUSE presso il campo “M. Sbrighi” in via Turci a Castiglione di Ravenna.

A seguito di quanto sopra si comunica, come da disposizioni della Lega, quanto segue:

-All’impianto potranno accedere solo 40 tesserati per ciascuna società comprensivi dei nominativi nelle distinte di gara.

-Tesserati FIGC e CONI per l’adempimento di mansioni specifiche ricevute.

-Giornalisti e pubblicisti muniti di tessera di riconoscimento e regolarmente accreditati dal San Marino Calcio.

-Accesso sarà altresì consentito alle Forze dell’Ordine munite di regolare tesserino di agente/ufficiale.

Ufficio Stampa