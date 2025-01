San Marino Calcio uno 0-5 amaro contro il TAU Altopascio

Il San Marino Calcio ospita il Tau Altopascio sul neutro di Budrio alla ricerca di conferme dopo le ultime buone uscite. Il match si svolge al “Pietro Zucchini” per la ormai cronica indisponibilita? dello stadio di Acquaviva.

In un pomeriggio freddo e nebbioso le squadre entrano in campo agli ordini del sig. Sacca? e dopo il minuto di silenzio per la recente scomparsa di Aldo Agroppi, si parte. Tau in controllo e San Marino pronto a ripartire velocemente sulle fasce dove Biagioni schiera Manneh e Di Francesco, alla sua prima.

Primi 25 minuti equilibrati, si gioca su ritmi molto alti con le due formazioni che si affrontano a viso aperto. Un paio di occasioni per parte con Di Francesco, tra i piu? pericolosi tra i biancoazzurri. Dopo qualche pericolosa imprecisione tra i sammarinesi in fase di palleggio, al 28′ passa l’Altopascio. Lancio su Andolfi che regge sul contrasto con Pasa e tocca il pallone per Motti che batte con un secco tiro Innocenti.

Il San Marino e? comunque nella partita e preme alla ricerca del pari ancora con Di Francesco che sfiora il palo alla sinistra di Cabella al 32′ dopo un aver recuperato un pallone sulla trequarti ed aver giocato di sponda con Passewe. Al 42′ il raddoppio dei toscani ancora di Motti che calcia in porta un cross radente proveniente dalla destra dopo un’insistita azione del Tau con la difesa dei Titani presa un po’ di sorpresa.

La ripresa parte con i biancoazzurri in subito avanti ma al 5′ arriva la doccia fredda: su una ripartenza degli ospiti cross per Andolfi che, incredibilmente solo, mette alle spalle di Innocenti di testa. I sammarinesi non smettono di crederci e continuano a spingere ed a dialogare in velocita? ma la mole di gioco ed i palloni messi al centro non trovano mai il tocco finale decisivo.

Ci provano da fuori Sollaku ed Arcopinto due volte che impegna in un grande intervento Cabella. Gli ospiti gestiscono e colpiscono ancora in contropiede al 27′ con Atzeni ed al 45′ con Andolfi, tra i migliori dei suoi, con la complicita? di un pasticcio di Innocenti.

Una gara che lascia l’amaro in bocca a Biagioni per la pesantezza del risultato non tanto per quanto visto. La squadra ha provato a giocare e, specialmente nel primo tempo e? stata sempre propositiva con delle belle combinazioni. Alcune imprecisioni ed errori sono costati molto caro contro una squadra con la “S” maiuscola come il Tau che ha saputo sfruttare cinicamente ogni occasione.