San Marino Calcio. Vittoria di carattere in casa del Cittadella. Finisce 3-4 per il San Marino

Il San Marino fa visita alla neopromossa Cittadella Vis Modena. Un avversario ostico che condivide il terzo posto in classifica con l’Imolese dopo le tre vittorie con Pistoiese, Piacenza e United Riccione. Una trasferta da affrontare con particolare attenzione e concentrazione per i ragazzi di mister Cascione in formazione d’emergenza soprattutto in attacco dove sono fermi in infermeria Altamura, De Angelis e Tenkorang.

Cittadella Vis Modena 3 – San Marino 4: la partita

Dopo i primissimi minuti di studio il San Marino prende in mano il pallino del gioco sorprendendo i padroni di casa con un gioco pulito fatto di trame ben studiate che aprono ad improvvisi attacchi alla profondità sulle fasce con Mereghetti e Di Lauro dominanti. Il Cittadella risponde affidandosi ai lanci lunghi ed ai cross per saltare il centrocampo sammarinese. Su uno di questi cross, al 18’ il pallone scavalca la difesa e giunge a Formato che in allungo anticipa Rinaldini in uscita, modenesi in vantaggio.

Il San Marino non si perde d’animo e continua a macinare gioco: al 20’ prova generale con cross dalla destra e testa di D’Agostino deviata da Albieri sulla traversa. Al 27’ la situazione si ripete ma sul cross di Mereghetti questa volta D’Agostino in acrobatico anticipo sul primo palo la mette sotto il sette per il meritato pareggio dei bianco azzurri. 34’ minuto Arcopinto batte un corner dalla sx e disegna una parabola che va ad insaccarsi nell’angolo alto opposto per il vantaggio del San Marino.

Secondo pericolo per Rinaldini al 36’ sull’ennesimo lancio lungo Formato questa volta la calcia fuori. Al 43’ lancio illuminate di Arcopinto (prestazione sontuosa la sua) Giometti resiste e si infila tra i due centrali, tocca d’esterno ma Albieri si supera e respinge il tocco del sammarinese. Il tempo si chiude così dopo due minuti di recupero col vantaggio sammarinese.

Arcopinto, una prestazione straordinaria – Photo Vignoli

Il secondo tempo

Nella ripresa subito dentro Pasa per un risentimento accusato da Urbinati. La partita si fa più ruvida ed il gioco risulta spezzettato da tanti falli. Il Cittadella è molto più energico ed aggressivo ed al 12’ va vicino al pareggio dopo un batti e ribatti in area sammarinese. Pari che arriva al 20’ quando il neoentrato Martey riesce a saltare Mereghetti ed a centrare un pallone sul secondo palo dove Formato si fa trovare pronto allo stacco di testa. 2-2 e doppietta personale.

È il momento di massima pressione dei padroni di casa che però non riescono ad essere incisivi. Al 23’ lampo del San Marino, pallone recuperato a metà campo, Giometti tocca per Arcopinto che entra in area e fredda il portiere in uscita. Sammarinesi ancora avanti. Due minuti e Giometti servito ottimamente da D’Agostino viene murato in area. Il Vis Modena non molla e dopo un attimo di sbandamento trova nuovamente il pari.

Questa volta è Guidone ad approfittare dell’ennesimo cross per impattare ancora la gara. Ma non è finita oggi il San Marino è estremamente determinato ed al 44’ trova il gol vittoria. Ancora Arcopinto a gestire una palla recuperata ed infilata per un cross dalla sx, il pallone arriva a Di Lauro che non riesce a calciare ma il suo liscio diventa un assist per Mereghetti che di destro batte Albieri in uscita. I sammarinesi potrebbero arrotondare al 50’ con Miglietta ma la sua conclusione dopo una cavalcata partita da centrocampo finisce alta.

Marco Mereghetti autore del gol vittoria – Photo Vignoli

Il commento di mister Cascione

Una vittoria di carattere ed un nuovo passo avanti per i ragazzi di Cascione che si è espresso così sul match: “Un primo tempo di grandissima personalità con le distanze giuste dove siamo riusciti a ribaltare la situazione meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo sofferto la palla lunga perché davanti loro hanno due giocatori bravi a tenerla ed anche sulle seconde palle riuscivano ad essere più aggressivi. Siamo stati bravi a non perdere la calma ed a ribaltarla per due volte. In questo campionato ci sta di giocare anche in maniera sporca e riuscire a vincere. Una squadra nuova ha bisogno di conoscersi e di conoscere certi automatismi richiesti dall’allenatore. Queste cose adesso stanno venendo fuori e la vittoria di oggi non è un caso perché è frutto di sacrificio e della voglia di aiutare il compagno”.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA

Albieri, Carretti (25′ st Teresi), Aldrovandi, Sabotic, Sardella (10′ st Martey), Osuji (41′ st Pezzani), Marchetti (18′ st Mandelli), Mora, Bertani (10′ st Truffelli), Guidone, Formato.

A disposizione: Leonardi, Mondaini, Serra, Rovatti.

Allenatore: Francesco Salmi.

SAN MARINO

Rinaldini, Mereghetti, Lomolino, Urbinati (1′ st Pasa), Biguzzi, Haruna, Tourè (14′ st Zammarchi), Arcopinto, Giometti (32’ st Miglietta), D’Agostino, Di Lauro.

A disposizione: Pericoli, Patarnello, Di Martino, Lazzari, Sensoli, Mambelli.

Allenatore: Emmanuel Cascione.

Arbitro: Paul Aka Iheukwumere

Assistenti: Andrea Mongello e Federico Cocco

RETI: 19′ pt Formato, 24′ pt D’Agostino, 34′ pt Arcopinto, 20′ st Formato, 23′ st Arcopinto, 31′ st Guidone, 44′ st Mereghetti. AMMONITI: Aldrovandi, Formato, Tourè, Mereghetti, Haruna.

