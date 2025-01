San Marino. Calciomercato: la Juvenes Dogana accoglie Cecchetti. Gatti e Omgba ai saluti

L’ala offensiva sammarinese ex Under 21 arriva dal Tre Penne per aiutare a risalire la classifica del campionato. I due attaccanti lasciano il gruppo di Mister Fabbri per motivi di studio e familiari

SERRAVALLE (RSM) – mercoledì 1 gennaio 2025 – Due partenze e un arrivo nel primo giorno dell’anno per la Juvenes Dogana. La squadra biancorossoblu di Serravalle infatti si è garantita le prestazioni di Luca Cecchetti, centrocampista offensivo classe 2000, ex nazionale Under 21 di San Marino, arrivato dal Tre Penne. Il giocatore, che può giocare sia come ala destra o sinistra, già nelle prossime ore si unirà al gruppo di Mister Achille Fabbri per preparare l’amichevole contro il Villa Verucchio in programma questo sabato, 4 gennaio alle ore 15 a Domagnano.

«L’obiettivo che mi sono posto per questa seconda parte della stagione – commenta Cecchetti – è quello di fornire un contributo alla squadra e ai miei nuovi compagni per centrare i playoff».

Per quanto riguarda i saluti, la Juvenes Dogana ha salutato negli ultimi allenamenti del 2024 gli attaccanti Tommaso Gatti e André Omgba. Entrambi per motivi di studi e familiari hanno dovuto dire loro malgrado fine alla loro avventura nel campionato sammarinese, dovendosi spostare in altri luoghi. A loro la società e i compagni di squadra hanno rivolto in questi giorni i migliori auguri per i rispettivi impegni futuri, pronti ad accoglierli di nuovo qualora si verificassero nuovamente condizioni favorevoli per tornare in squadra.