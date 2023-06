San Marino. Cambio di testimone all’Alliance Française di San Marino durante l’ultima assemblea generale

Michèle François, presidente da ben 26 anni, lascia la carica alla nuova presidente Nadia Valentini, diventando Presidente onoraria.

Michèle François è stata per anni anche Console onorario di Francia a San Marino e ha esercitato il ruolo di presidente dell’Associazione, dopo il padre fondatore Felice Chiaruzzi, promuovendo in Repubblica la lingua e la cultura francese.

Tante le attività svolte nella sede dell’Alliance Française situata presso il Centro sociale-culturale di Dogana: dai corsi di lingua francese agli eventi culturali quali esposizioni, incontri e dibattiti a serate cinema, laboratori di lettura e scrittura con lo scopo di mantenere viva a San Marino la lingua francese sia per i sammarinesi nati e/o immigrati in Francia sia per coloro che vogliono conoscere la cultura d’oltralpe e francofona.

I Consigli Direttivi dell’AF di San Marino e di Rimini, quest’ultima nata da un’idea e dalla volontà di Michèle François ringraziano Michèle per la competenza e la simpatia con cui ha condotto il lavoro in tutti questi anni e fanno un grande in bocca al lupo alla nuova Presidente Nadia Valentini, nata in Francia ed ora insegnante di Lingua e letteratura Francese presso il Liceo Linguistico di San Marino.

(Nella foto al centro Michèle François, Presidente onoraria dopo 26 anni alla testa dell’Alliance Française di San Marino; a destra Carla Fanchi, Presidente dell’Alliance Française di Rimini e a sinistra Nadia Valentini, la nuova Presidente dell’Alliance Française di San Marino)