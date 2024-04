San Marino. Camilla Rossi si esalta al nastro alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica

Si è conclusa la trasferta della delegazione sammarinese di ginnastica ritmica alla seconda tappa della circuito di Coppa del Mondo. L’atleta Camilla Rossi – accompagnata nella capitale bulgara dall’allenatrice Lucia Castiglioni e il capo delegazione Fabrizio Castiglioni – è scesa in pedana all’Arena Sports Hall nella giornata di venerdì 13 aprile con gli esercizi al cerchio, con un punteggio di 24,250 e alla palla, con 22,750 totalizza 47,000 punti che l’hanno posizionata in 56° della classifica provvisoria. L’atleta, con una maggior concentrazione e precisione, si è riscattata nella giornata di sabato 14 aprile con l’esercizio alle clavette, 24,700, e al nastro, 25,300. Con quest’ ultimo risultato Camilla ha superato ben 8 concorrenti nella classifica di specialità. Al termine di esecuzioni più persuasive, San Marino ha concluso la sua Coppa del Mondo in 55° posizione nella classifica generale.