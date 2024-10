San Marino. Campagna promozionale straordinaria Arzilli Gioielli S.r.l. e Segreteria Finanze

Arzilli Gioielli S.r.l. dall’1 novembre al 30 novembre 2024 attiva una campagna promozionale straordinaria con un aumento della percentuale di Sconto SMaC dal 10% al 20%.

L’aumento dello sconto (+10%) è interamente sostenuto da Arzilli Gioielli Srl.

Tutti i possessori della SMaC Card avranno l’opportunità di usufruire di un vantaggio esclusivo presso la gioielleria Arzilli, situata in Via Donna Felicissima, 5 a San Marino Città. Dal 1° novembre al 30 novembre, gli acquisti effettuati presso questo esercizio garantiranno una ricarica sconto immediata del 20% sul totale speso.

Questa promozione scaturisce da un accordo di collaborazione firmato in questi giorni tra il Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio Marco Gatti e l’Amministratore Unico della Arzilli Gioielli S.r.l. La decisione della Arzilli Gioielli S.r.l. di offrire uno sconto del 20% sulle vendite è un chiaro riconoscimento dell’importanza del Progetto San Marino Card, che supporta gli operatori economici nella creazione di strategie commerciali vantaggiose sia per le loro attività che per l’intero sistema economico di San Marino.

Lo sconto sarà applicabile a tutte le transazioni registrate con la SMaC Card presso la gioielleria Arzilli e potrà essere speso nei negozi che aderiscono al Circuito SMaC Sconto, nonché presso gli operatori economici dotati di certificazione telematica dei ricavi tramite POS SMaC.

Ci auguriamo che questa iniziativa di promozioni straordinarie, con l’introduzione di sconti maggiorati, possa stimolare anche altri operatori economici del circuito SMaC Sconto a intraprendere simili attività promozionali, sia in forma individuale che in associazione.