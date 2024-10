San Marino. Campionato: al Fiorentino il derby con il Tre Fiori, primo punto per l’Academy

Il Fiorentino fa suo il derby e scavalca il Tre Fiori in classifica salendo a quota 11 punti. Nel sabato della 6° giornata di Campionato Sammarinese esulta Paolo Tarini, alla prima come nuovo allenatore dei Rossoblu dopo l’addio di Leo Acori in settimana. A Montecchio la gara inizia sotto una fitta nebbia che complica la visione a giocatori e pubblico presente. A scaldare la gara ci pensa al 16’ Salemme che riceve palla da Bottoni e da dentro l’area trafigge Nardi per il vantaggio del Fiorentino. La squadra di Girolomoni però non sta a guardare e dieci minuti dopo rimette tutto in parità: lancio lungo di Tomassini che buca la retroguardia rossoblu e arriva a Tommaso Leon Bernardi che davanti a Simone Benedettini non sbaglia. Nella ripresa il Tre Fiori costruisce di più rispetto ai rivali del Castello di Fiorentino ma senza trovare il guizzo decisivo. Così al 76’ l’uomo in più per il Fiorentino è ancora Bottoni che dopo l’assist del primo vantaggio firma la rete fondamentale: il centrocampista rossoblu scambia sulla trequarti con Boubacar Diop che gli rende poi il pallone all’altezza del dischetto del rigore, per Bottoni poi è facile infilare Nardi e far partire la festa. Come prevedibile il Tre Fiori va all’assalto finale ma Simone Benedettini e i suoi stringono i denti sino al termine. Nel recupero vibranti proteste dei Gialloblu quando Censoni viene atterrato in area ma per l’arbitro Mineo è tutto regolare. Sempre nei minuti finali viene anche espulso per doppia ammonizione Nardi che dovrà saltare la prossima partita con il Tre Penne. Vince dunque il Fiorentino che torna al successo quasi un mese dopo; terza sconfitta nelle ultime quattro per il Tre Fiori che rimane a metà classifica con 9 punti.

Gara ricca di emozioni quella tra San Marino Academy e San Giovanni che termina sul 2-2, regalando così ai Titani di Cecchetti il primo – e meritato – punto stagionale.

La gara cambia a metà della prima frazione: Giacopetti galoppa e scarica per Giacomo Molinari che calcia dal limite ma Di Noto blocca. Sul ribaltamento di fronte arriva il fallo di Federico Ciacci che frana su Augusto Garcia Rufer. Per l’arbitro Balzano è calcio di rigore che Aprea trasforma per il vantaggio rossonero. L’Academy però non demorde e al 35’ rimette tutto in parità: Renzi allarga bene per D’Addario che controlla sulla corsia destra poi serve benissimo in verticale Giacopetti il quale di prima batte in uscita Di Noto con un ottimo diagonale. La squadra di Cecchetti si carica dopo il pari e prima del riposo si porta anche in vantaggio: Marco Gasperoni galoppa e si fa tutta la metà campo avversaria poi una volta arrivato sul fondo la mette in mezzo per Giacopetti che da due passi non può fallire la sua doppietta personale.

L’attaccante sammarinese è in gran spolvero questo pomeriggio e in avvio di ripresa va anche vicino al tris per l’Academy. Intanto ad Acquaviva inizia a diluviare, rendendo il campo ai limiti della praticabilità. Nonostante ciò, sono ancora i Titani ad andare vicino alla terza rete con la traversa colpita da Federico Ciacci con un incornata da dentro l’area. Il San Giovanni resiste e al 75’ riesce a passare dalle parti di Borasco: Nicola Sartini serve nello stretto Augusto Garcia Rufer che con il tacco libera Aprea che controlla il pallone e poi lo mette nell’angolino con un destro preciso. La squadra di Tognacci ne ha di più nel finale, sotto l’acquazzone di Acquaviva, e serve un grandissimo intervento di Borasco su Montebelli per evitare il peggio a dieci dalla fine. Il portiere sammarinese è ancora fondamentale cinque minuti più tardi sul tentativo ravvicinato di Augusto Garcia Rufer. Nonostante il forcing dei Rossoneri, il punteggio rimane sul 2-2 sino al triplice fischio.

Ennesimo pareggio, il quarto di fila, per il Tre Penne di Nicola Berardi che viene fermato anche dai rivali della Libertas. Il primo tempo è di marca biancoazzurra che si fa vedere in diverse occasioni dalle parti di Del Prete. La sfida però si sblocca solo al 36’ quando il cross di Scarponi trova la testa di Moscardi per il vantaggio del Tre Penne. Nella ripresa il copione è simile e la squadra di Berardi cerca il colpo del k.o. Ci va vicino al 48’ con la gran botta di Guidi da dentro l’area che va a sbattere sulla traversa. La Libertas resiste e al 67’ la rimette in parità: Di Maria la mette in mezzo dalla sinistra, Lombardi tenta la chiusura colpendo però male e spendendo in maniera rocambolesca il pallone nella propria porta. Il Tre Penne riparte a testa bassa e a dieci dalla fine colpisce il secondo legno di giornata con il tiro di Moscardi che si infrange sulla traversa. A Fiorentino termina dunque 1-1: il Tre Penne non riesce più a vincere e resta bloccato a metà classifica a quota 8 punti, la Libertas trova il suo quinto risultato utile consecutivo e a +3 sui rivali di Città.

Questo il quadro aggiornato della 6° giornata di Campionato Sammarinese che si concluderà domani con altre tre gare tutte da seguire a partire dalle ore 15:00 (diretta streaming gratuita su Titani.tv):

Campionato Sammarinese 2024-25, 6. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA/ESITO LUOGO Pennarossa Faetano Zani (Gallo, Tura) – Albani 18/10 2-0 Acquaviva Murata Cailungo Piccoli (Macaddino, Sgrignani) – Borriello 18/10 2-1 Montecchio San Marino Academy San Giovanni Balzano (Gallo, Notarpietro) – W. Villa 19/10 2-2 Acquaviva Tre Penne Libertas Hafidi (Lunardon, Salvatori) – Ilie 19/10 1-1 Fiorentino Tre Fiori Fiorentino Mineo (Giannotti, Morisco) – Ucini 19/10 1-2 Montecchio Cosmos Domagnano Ricciarini (Cordani, Sapigni) – Righi 20/10 15:00 Domagnano La Fiorita Virtus Andruccioli (Macaddino, Bellavista) – Delvecchio 20/10 15:00 Montecchio Juvenes-Dogana Folgore Beltrano (Cristiano, Zaghini) – Xhafa 20/10 15:00 Fiorentino

