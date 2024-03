San Marino. Campionato BKN 301: Cosmos e Faetano vincenti d’anticipo

Non ci sono sorprese a Montecchio, dove il Cosmos travolge il Pennarossa con un inequivocabile 6-2. I Gialloverdi passano in vantaggio nel corso del secondo minuto con il colpo di testa di Prandelli, che batte la concorrenza in area di rigore sul corner di Pastorelli. Il laterale mancino è l’autore del raddoppio, capitalizzando la volata solitaria di Sapori. C’è gloria anche per il grande ex Ben Kacem, che griffa una doppietta nello spazio di dieci minuti: splendido il lob per superare Barbieri al 13’, mentre a metà frazione deve solo appoggiare in fondo al sacco l’assist di Prandelli. Nella ripresa gli uomini di Berardi alzano il piede dall’acceleratore. Ciononostante, le occasioni non mancano – tanto che all’ora di gioco Di Stasio di trova nel posto giusto per ribadire in rete la traversa colpita da Prandelli. Il Pennarossa si toglie la soddisfazione di raggiungere la doppia cifra nei gol segnati nei minuti finali. Prima Strologo, poi Montalti, accorciano il parziale fino al 5-2. L’ultima parola spetta però ancora al Cosmos, che nell’ultima ripartenza beneficia della sfortunata deviazione di Isaraj. Il capitano del Pennarossa buca la propria porta, colpito dopo una carambola sui legni di Barbieri.

Più equilibrata la sfida di Acquaviva tra Faetano e San Marino Academy. Il punteggio si sblocca in favore dei Gialloblù al 13’ quando Terenzi, in posizione dubbia, sfrutta a dovere il lungo lancio di Acquarelli per presentarsi davanti a Battistini e superarlo con un preciso diagonale. I Biancazzurrini di Cecchetti sono però pienamente in partita, ricucendo lo svantaggio poco dopo la mezz’ora con capitan D’addario. Presentatosi da solo davanti a Manzaroli, ha avuto bisogno di due tentativi per superare il portiere sammarinese – superlativo nella prima circostanza. Prima dell’intervallo, grande opportunità per il Faetano. Gli uomini di Girolomoni possono beneficiare infatti di un calcio di rigore: con Brisigotti in panchina, spetta a Capriotti l’incombenza di presentarsi dal dischetto. L’attaccante opta per una conclusione morbida, perfettamente letta da Battistini che neutralizza il secondo penalty del proprio campionato. La punta del Faetano si rifarà nella ripresa, decidendo di fatto le sorti dell’incontro. Prima al 59’ con un bellissimo pallonetto a scavalcare Battistini, complice l’errore di un compagno in chiusura. Poi, a tempo scaduto, fornendo a Gueye l’assist del definitivo 3-1 che permette ai Gialloblù di scavalcare gli avversari odierni in classifica.

Questo il quadro parziale della 26° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, che sarà trasmessa in diretta integrale con commento in italiano su TITANI.TV: