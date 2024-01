San Marino. Campionato BKN 301. San Giovanni Calcio: nuova era e strategie vincenti

Il San Giovanni, noto club di calcio sammarinese, inaugura una fase di rinnovamento, salutando i giocatori Morini, Semprini e Angelini. Questa transizione si caratterizza per l’arrivo di giocatori promettenti come Manuel Cocco, Nicolò Pruccoli e Andrea Corinti, iniettando nuova energia e dinamismo al centrocampo.

L’attaccante Maicol Bruma, dopo aver superato ostacoli burocratici, torna a vestire la maglia del San Giovanni. La sua presenza è un significativo valore aggiunto all’attacco, rafforzando le ambizioni offensive della squadra sotto la guida esperta di Marco Tognacci.

Massimiliano Venturi, presidente del San Giovanni, condivide un messaggio di fiducia e determinazione per il futuro della squadra. Con il club in buona posizione dopo tre vittorie di fila, l’obiettivo è chiaro: puntare ai playoff. Venturi enfatizza l’importanza di un approccio mentale forte e rivela l’intenzione di potenziare ulteriormente la difesa.

In vista delle sfide del 2024, Venturi esprime speranze e aspettative non solo per la sua squadra ma per l’intero ambiente calcistico sammarinese. Il suo augurio è per un anno ricco di salute, serenità e trionfi sportivi, sottolineando l’importanza del benessere dei giocatori e dei tifosi.