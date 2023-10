San Marino. Campionato BKN301: accade tutto nel finale tra Cosmos e La Fiorita, primo successo per il Domagnano

Botta e risposta nel big match del sabato tra Cosmos e La Fiorita negli anticipi della 6. giornata di Campionato BKN301. La sfida di cartello non ha deluso le attese, con i Gialloverdi di Nicola Berardi e i Gialloblu di Thomas Manfredini che hanno dato vita ad un match scoppiettante soprattutto nel finale.

Nei primi 15’ di gioco meglio la squadra di Serravalle, con La Fiorita che si difende e che porta a spendere anche qualche giallo con Mazzotti e Fatica. La compagine di Montegiardino però cambia marcia e inizia a rendersi pericoloso dalle parti di Aldo Simoncini che in più di un’occasione si deve impegnare per evitare il vantaggio avversario: due volte su Alex Ambrosini e una sull’ex Tommaso Guidi.

Ad inizio ripresa però la squadra di Manfredini si vede sventolare il secondo giallo per Marco Gasperoni che ferma Ben Kacem e costringe i suoi all’uomo in meno (50’). Al 67’ uno degli episodi chiave del match: Filippo Berardi – subentrato all’ora di gioco a Mularoni – entra in area di rigore e va a terra dopo il contatto con Lunadei. L’arbitro ferma il gioco ma non per indicare il dischetto ma segnalare il precedente fallo di Prandelli su Tommaso Zafferani che vale il secondo giallo anche per il bomber del Cosmos. I minuti scorrono e al 85’ ecco che si sblocca la gara: corner di Amati, Fatica la tocca poi la deviazione vincente sotto porta è di Olcese che vale l’1-0 per La Fiorita. Il Cosmos però non ci sta: una sconfitta potrebbe forse già tagliarli fuori dalla corsa scudetto. La squadra di Berardi però ha qualità e in zona Cesarini trova il prezioso gol del pari con Rizzitelli, abile a sfruttare un rimpallo al limite dell’area e con un mancino preciso punisce Zavoli. Il Cosmos ci crede e vuole addirittura puntare alla clamorosa vittoria: lancio lungo con Rizzitelli che spizza benissimo per Berardi lanciato a rete ma Zavoli è decisivo uscendo ottimamente a neutralizzare l’attacco dei Gialloverdi. Termina cosi 1-1, con la Fiorita che si mantiene in vetta con una lunghezza sul Murata (vincente ieri sera) e Virtus (in campo domani).

A pari del Cosmos in classifica sale a quota 10 la Juvenes-Dogana che confeziona il suo secondo successo consecutivo grazie alla vittoria di misura sul Fiorentino. La rete decisiva arriva ad inizio ripresa: gran lavoro di Colonna che dal fondo salta Costantini e la mette sul primo palo per Benedetti che è bravo ad infilare Simone Benedettini per l’1-0. Il Fiorentino però reagisce e all’ora di gioco colpisce anche il palo con Diop dopo aver saltato Gentilini. L’estremo difensore della Juvenes-Dogana però è protagonista assoluto della parata del giorno: Mattia Stefanelli si libera bene e da poco oltre il limite dell’area calcia potente, Stella la devia ma Gentilini compie il miracolo deviando la sfera in corner e salvando i suoi. Il Fiorentino non demorde e si rende sempre pericoloso: prima con il palo – il secondo di giornata – colpito da Salemme poi al novantesimo con la clamorosa chance per Davide Simoncini che a tu per tu con Gentilini non trova lo specchio. Nel finale piove sul bagnato per il Fiorentino con il secondo giallo sventolato a Salemme a concludere la giornata storta per i Rossoblu – giunti alla quarta sconfitta nelle ultime cinque.

Primo successo in campionato per il Domagnano che si impone di misura sulla Libertas. Il match-winner per la squadra di Paolo Rossi è Daniele Babboni che sfrutta al meglio il lancio in profondità di Gozzi e batte Elia Benedettini in uscita. La gara si fa ancor più in salita per i Granata di Sperindio che al 77’ restano in dieci in virtù dell’espulsione di Grieco. Il Domagnano potrebbe chiuderla a dieci dalla fine con il suggerimento di Giovanardi per Gozzi, che non sfrutta l’errore in uscita di Benedettini spedendo la sfera fuori a porta praticamente sguarnita. Nel recupero arriva un rosso anche per il Domagnano, con il secondo giallo a Emanuele Gregori che però non influisce sul punteggio finale.

Due vittorie anche nelle sfide del venerdì sera che hanno aperto la sesta giornata di Campionato BKN301. Basta un tempo al Murata per chiudere la pratica Cailungo. La squadra di Angelini fa i primi quarantacinque minuti alla grande segnando ben tre gol. Il vantaggio arriva dopo soli otto minuti con Matteoni, abile a sfruttare la sponda di Peters dopo la punizione di Cicarelli e a bucare Masini. Il raddoppio arriva poco prima della mezz’ora: grande accelerazione di Affonso che si fa metà campo palla al piede e arrivato sul fondo la mette in mezzo per Rodrigues che non deve fare altro che spingerla in rete. I Bianconeri non si fermano e al 38’ si vedono anche annullare il tris con Ferraro che si trova in offside al momento del tiro-cross di Rodrigues. È solo questione di minuti per il 3-0 che arriva su rigore – guadagnato da Ferraro e trasformato da Affonso. Nella ripresa il Murata gestisce e va ancora vicino al gol in un paio di occasioni (prima Ferraro poi Matteoni). Il Cailungo fatica a reagire anche se all’ora di gioco ha una buona occasione con Amati che non trova lo specchio per poco da buona posizione. Al 73’ altra buona occasione per la squadra di Iencinella con il gran destro di Klyvchuk ma Gueye si allunga alla grande. I Bianconeri però mantengono la porta inviolata e centrano la vittoria che li mantiene nelle zone alte di classifica.

Successo anche per la Folgore di Oscar Lasagni. La squadra di Falciano deve ringraziare Luca Simeoni, mvp della serata con due reti – una per tempo – che fanno tornare alla vittoria la squadra giallorossonera. Il vantaggio della Folgore arriva sul finale di tempo: Cateni lavora la sfera dalla sinistra e la mette in mezzo, Enrico Golinucci la tocca servendo bene Simeoni che calcia potente e preciso dove De Angelis non può arrivare. Il San Giovanni nella ripresa chiede anche il rigore per un contatto tra Di Gennaro e Montebelli ma il direttore di gara lascia giocare. Qualche minuto dopo – al 83’ – ecco la rete che chiude i giochi: Cateni serve benissimo ancora Simeoni che stoppa e calcia benissimo, andando a trafiggere per la seconda volta in serata De Angelis. Il San Giovanni però si sveglia troppo tardi perché nel recupero ecco la rete che accorcia il divario: è di Robba, abile a sfruttare la sbavatura di Venturini sulla punizione di Azael Rufer Garcia e a batterlo sotto porta. Non basta perché nel recupero i rossoneri restano anche in dieci per l’espulsione per doppio giallo di Montebelli che spegne i sogni di rimonta per la squadra di Tognacci.

Questo il quadro completo della sesta giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, che sarà integralmente trasmessa in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):