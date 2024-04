San Marino. Campionato BKN301: colpaccio San Giovanni, senza reti Tre Fiori-Murata

Si conferma equilibratissima, come nei due precedenti in stagione regolare, la sfida tra Tre Fiori e Murata. La gara d’apertura dei play-off di Campionato Sammarinese BKN301 termina a reti inviolate, demandando alla gara di ritorno l’onere di determinare chi staccherà il biglietto per la semifinale.

Il Tre Fiori si fa vedere all’8’ con il colpo di testa in totale libertà di Mazzotti, che dal cuore dell’area spedisce alto. Dopo un quarto d’ora di adattamento alla difesa a tre battezzata dagli avversari, il Murata prende in mano il pallino del gioco e si rende pericoloso con Echel poco dopo il quarto d’ora. L’ala, premiato quale MVP del mese BKN301 nel prepartita, non trova lo specchio col mancino a giro. È il club di Città, con un’inedita divisa rosa, a farsi preferire – ma il vantaggio non arriva nemmeno con la zuccata di Petillo che spara alto al 19’. Poco dopo pasticcio difensivo tra Varrella e Nardi, con quest’ultimo che di mestiere spinge Cecconi – pronto ad avventarsi sul pallone. Dalle proteste per un potenziale rigore negato, il Murata rischia di dover gestire lo svantaggio: nel proseguo della stessa azione Bernardi dialoga con Fedeli e si presenta davanti a Benedettini, decisivo in uscita. Affonso e Della Valle risultano poi imprecisi alla conclusione dal limite, mentre Cecconi non trova il bersaglio grosso da due passi. Un rimpallo tra Rizzo ed Echel smarca l’ex di turno davanti al portiere, ma il mancino termina incredibilmente sul fondo.

Se possibile, la ripresa è ancor più avara di emozioni. Dopo un paio di piazzati senza esito in apertura, dobbiamo attendere addirittura il 79’ per registrare un altro tiro nello specchio: merito di Giaretta, oggi schierato terzino, che sollecita Nardi dalla distanza. Un attimo prima della fine, Socciarelli prova a coordinarsi dal limite – sparando però alle stelle. Con questo esito, il Tre Fiori è obbligato a vincere nella gara di ritorno: un eventuale pareggio qualificherebbe infatti il Murata per via del miglior piazzamento nel corso della stagione regolare.

L’altro quarto di finale programmato oggi, tra Cosmos e San Giovanni, decolla invece immediatamente. I Gialloverde partono in pressione, conquistando tre corner nei primi minuti: sugli sviluppi di uno di questi Zulli si libera per la conclusione sul primo palo, neutralizzata dal riflesso di De Angelis. La replica del San Giovanni è veemente ed al primo affondo Augusto Garcia Rufer conquista un calcio di rigore, colpito da Maggioli. Sul dischetto lo stesso attaccante, che si fa ipnotizzare da Aldo Simoncini. I Rossoneri hanno però presto il modo di rifarsi, peraltro nella stessa maniera: Prandelli commette fallo su Azael Garcia Rufer e Beltrano comanda il secondo penalty in tre minuti. Stavolta sul dischetto di presenta Aprea, che spiazza Simoncini e porta il San Giovanni in vantaggio. Sulle ali dell’entusiasmo, la squadra di Tognacci si fa vedere con le sgroppate di Augusto Garcia Rufer e Corinti, mentre il Cosmos ci prova con il debole destro di Prandelli dal cuore dell’area. I Gialloverdi trovano però la via dell’1-1 sull’ultimo pallone del primo tempo: merito della magistrale punizione di Zulli, che spolvera l’incrocio dei pali.

Nella ripresa è il Cosmos ad iniziare in maniera più intraprendente, facendosi pericoloso in avvio con Berardi e successivamente con un tiro-cross di Loiodice, alzato sulla traversale da De Angelis. La fase difensiva dei Rossoneri è complessivamente efficace e la partita scivola via fino ai minuti finali, dove si decide l’esito della gara di andata. I subentrati Sapori e Contadini chiamano in causa i due portieri con ambiziose conclusioni dalla distanza, mentre all’87’ arriva lo stacco perentorio di Robba che riporta in vantaggio il San Giovanni. Il difensore goleador piazza l’ottavo gol in campionato, infilando Simoncini all’angolino sugli sviluppi di un piazzato – il marchio di fabbrica della squadra di Tognacci in questa stagione. Il Cosmos si riversa ostinatamente in avanti, sbattendo sul montante con Mularoni. Matura così una straordinaria vittoria per Aprea e compagni nella sfida d’andata dei quarti di finale di Campionato Sammarinese BKN301, che permette alla squadra di Tognacci di presentarsi alla sfida di mercoledì prossimo con la possibilità di contare anche su un eventuale pareggio per centrare la qualificazione alla semifinale.