San Marino. Campionato BKN301: domani al via il nono turno senza big match

Ad aprire le danze della nona giornata di Campionato Sammarinese BKN301 sarà la sfida tra Cailungo e Domagnano, che si giocherà domani alle 15:00 ad Acquaviva. Entrambe le compagini vengono da una sconfitta di misura anche se arrivata in modi differenti. Inoltre un eventuale successo consentirebbe loro di uscire dalla zona calda della classifica. I ragazzi di Iencinella sono stati superati dalla Libertas per 2-1 quando sono stati in vantaggio per gran parte del match. I Rossoverdi sono in cerca di rivalsa ma sanno che davanti si troveranno una delle squadre più in forma del momento. I Lupi infatti, eccetto nell’ultima giornata che hanno perso ma comunque giocando alla pari della capolista Virtus, venivano da tre vittorie di fila.

In contemporanea andrà in scena al “Crescentini” di Fiorentino l’incontro tra Folgore e Murata. La squadra del Castello di Serravalle viene da un momento non felice: sia in campionato con il pesante 4-1 subito dal Faetano e sia dalla sconfitta di misura patita mercoledì sera in Coppa Titano con il Tre Fiori. Sino a questo momento i ragazzi guidati da Lasagni hanno disputato una stagione altalenante a livello di risultati. Di contro i Bianconeri sono tornati a sorridere sabato scorso per via della manita rifilata al Pennarossa che ha interrotto per loro una mini serie di sconfitte. Un altro eventuale successo consentirebbe agli uomini di Angelini di rimanere al passo con le prime della classe.

Sempre alle 15:00 si affronteranno Pennarossa e La Fiorita a Montecchio. I Biancorossi sono ancora alla ricerca dei primi punti in stagione, anche se affronteranno un avversario tutt’altro che abbordabile. La squadra di Nobile non potrà inoltre contare sull’aiuto di Othmane squalificato per due giornate. Invece la banda di Manfredini vuole continuare la sua stagione positiva: eccezion fatta per la sconfitta registrata con la Virtus e il pari con il Cosmos, i Gialloblu hanno sempre portato a casa i tre punti (Coppa Titano inclusa). Per la partita di domani non avranno a disposizione Danilo Rinaldi squalificato nel finale dell’ultima partita con in San Giovanni.

Nella serata di sabato si prosegue poi alle 18:15 con la sfida che vedrà fronteggiarsi la San Marino Academy e il Tre Fiori. Gli uomini di Cecchetti scenderanno in campo con il dente avvelenato dopo la rocambolesca sconfitta subita con il Fiorentino, dove ai Titani non è bastata l’ennesima rimonta. Dall’altra parte la squadra del Castello di Fiorentino dopo la sconfitta alla prima giornata ha inanellato, sia qui che in Coppa Titano, ben dieci risultati utili consecutivi. Nelle ultime due giornate di campionato ha messo a referto anche dieci gol – subendone solo uno – complice un Cecconi inarrestabile, salito in cima alla classifica marcatori con nove gol in otto giornate.

Allo stesso orario si giocherà anche il match tra Tre Penne e Fiorentino. Gli uomini di Ceci sono una delle due compagini (l’altra è la Virtus) a non avere mai perso in campionato facendo segnare solamente due pareggi a fronte di sei vittorie. Se dovessero portare a casa i tre punti anche in questa occasione permetterebbe loro di tenere il passo della capolista Virtus. I ragazzi di Camillini si sono lasciati alle spalle un periodo non felicissimo con la vittoria nell’ultima giornata di campionato e la sconfitta onorevole di mercoledì sera in coppa contro La Fiorita. In entrambe le partite trascinati dalle grandi prodezze di Niang. Hanno tutte le carte in regola per riuscire a fare lo “sgambetto” ai Biancazzurri.

Ad aprire il programma dei posticipi domenicali, che si giocheranno tutti alle ore 15:00, sarà l’incontro tra la capolista Virtus e il Faetano. La squadra del castello di Acquaviva, come detto, è prima a punteggio pieno e ha sempre vinto nella stagione corrente in tutte le competizioni. Non hanno di certo intenzione di fermarsi. Sulla loro strada si troveranno un Faetano galvanizzato dalla vittoria nell’ultima giornata per 4-1 ai danni della Folgore con la doppietta di Brisigotti. Per la sfida di dopo domani i ragazzi di Pellegrino non avranno a disposizione Ndao, appiedato per una giornata dal giudice sportivo per somma di ammonizioni.

In contemporanea sul campo di Fiorentino andrà in scena il derby del Castello di Serravalle: a contenderselo saranno Juvenes-Dogana e Cosmos. I Biancorossoazzurri hanno effettuato una brusca frenata nella giornata precedente con la sconfitta subita per 5-1 in favore del Tre Fiori, che ha interrotto il filotto di risultati utili che durava da tre giornate. Dall’altro lato gli uomini di Berardi vogliono dare una svolta ad una stagione fin qui sotto le aspettative, che li vede a -13 dalla vetta e fuori agli ottavi in Coppa Titano. Per loro è obbligatorio un successo sia per la classifica che per il morale.

Nell’ultima partita della nona giornata è previsto un altro derby, quello del Castello di Borgo Maggiore tra Libertas e San Giovanni. Le due compagini in classifica sono divise da un solo punto a favore dei primi. I Granata in campionato vengono dalla convincente vittoria nell’altra stracittadina a discapito del Cailungo e in generale da tre risultati utili consecutivi. Gli uomini di Sperindio sono sempre più in fase di crescita dopo un avvio non ideale. Anche i Rossoneri stanno percorrendo una stagione fatta di alti e bassi, ma un successo consentirebbe loro di scavalcare gli avversari di giornata.

Questo il quadro completo della nona giornata di Campionato Sammarinese BKN301, che sarà integralmente trasmessa in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 9. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Folgore Murata Delvecchio (Bellavista, Notarpietro) – Savorani 11/11 15:00 Fiorentino Pennarossa La Fiorita Ucini (Tuttifrutti, Tura) – Luci 11/11 15:00 Montecchio Cailungo Domagnano W. Villa (Ercolani, M. Savorani) – Borriello 11/11 15:00 Acquaviva San Marino Academy Tre Fiori Mineo (Cristiano, Righi) – Ilie 11/11 18:15 Acquaviva Tre Penne Fiorentino Andruccioli (Cordani, Sgrignani) – Vandi 11/11 18:15 Montecchio Libertas San Giovanni Avoni (Gallo, Morisco) – Vandi 12/11 15:00 Montecchio Virtus Faetano Hafidi (Sapigni, Lerza) – Albani 12/11 15:00 Domagnano Juvenes-Dogana Cosmos Xhafa (Battista, Giannotti) – Ilie 12/11 15:00 Fiorentino

FSGC