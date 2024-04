San Marino. Campionato BKN301: Golinucci regala alla Virtus il primo scudetto della storia

La Virtus è campione di San Marino per la prima volta nella sua storia. Una cavalcata straordinaria per la formazione di Luigi Bizzotto, che per fregiarsi del titolo nazionale ha dovuto mettere insieme la bellezza di 79 punti in 30 giornate, frutto di 26 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nel lotto dei successi, anche i due ottenuti contro La Fiorita – straordinaria avversaria fino agli ultimi istanti della stagione regolare.

I Gialloblù hanno infatti sbloccato in avvio la sfida con il Cailungo, aprendo le marcature al 6’ con uno schema da corner che ha liberato il destro di Ambrosini sul primo palo. Nella ripresa Jacopo Semprini ha chiuso i conti con un’azione personale, dopo che il Cailungo – alla prima vera occasione – aveva sfiorato il pareggio con la punizione di Raschi. Così, per la Virtus non c’era alternativa alla vittoria per centrare il titolo: un eventuale pareggio con il Tre Penne avrebbe infatti rimandato l’esito allo spareggio-scudetto. I Neroverdi hanno fatto la partita nel primo tempo, sollecitando in più di una circostanza Mattia Migani – grandissimo protagonista al 51’, quando ha respinto un calcio di rigore ad Ivan Buonocunto, regalando un brivido al numeroso pubblico di fede neroverde presente allo stadio di Acquaviva. I campioni uscenti del Tre Penne hanno inoltre costruito tre occasioni per passare in vantaggio, ma Passaniti ha sempre risposto presente. Da un’iniziativa personale di Alessandro Golinucci all’87’, la Virtus ha trovato la rete che apre le porte alla storia. Per la prima volta in 60 anni di attività, il club di Acquaviva si è aggiudicato il Campionato Sammarinese BKN301: la squadra del presidente Giulianelli si è così qualificata anche alla prossima edizione di UEFA Champions League. In questo momento, Golinucci e compagni sono detentori di tutti e tre i trofei del calcio sammarinese.

Per La Fiorita, dopo l’amaro finale, si aprono le porte dei play-off per tentare di conquistare l’accesso ai preliminari di UEFA Conference League, che i Gialloblù potrebbero ottenere anche vincendo la finale di Coppa Titano BKN301, programmata per il maggio prossimo. Da contendere, nemmeno a dirlo, alla Virtus detentrice.

Sugli altri campi è il Cosmos ad imporsi nella corsa a tre che metteva in palio il quarto posto: i Gialloverdi, impegnati all’Ezio Conti di Dogana, hanno sbloccato la partita con Filippo Berardi al 35’. Nella mezz’ora finale il club di Serravalle ha chiuso definitivamente i conti con Errico e Prandelli. Al quinto posto si conferma il Murata, capace di battere 3-0 il Fiorentino: la prima dall’addio di Angelini è decisa dagli acuti di Ura, Echel e Giaretta. Infine, il Domagnano evita la sconfitta grazie ad un mancino di Buda – deviato da Aromatario. In avvio di ripresa era stato il Tre Fiori a trovare il vantaggio sull’asse Socciarelli-Micchi, con quest’ultimo a scattare sul filo del fuorigioco prima di superare Batori.

Domani le ultime tre partite di stagione regolare, dove solo Juvenes-Dogana-San Giovanni avrà concreti contenuti di classifica. Un successo dei Rossoneri garantirebbe alla squadra di Tognacci il settimo posto e con esso la possibilità di evitare il Turno Preliminare, mentre al club di Serravalle basterà anche un pareggio per difendere l’ambita posizione.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 30. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Cailungo La Fiorita N. Villa (Battista, S. Savorani) – W. Villa 20/04 0-2 Montecchio Tre Penne Virtus Ucini (Lunardon, Macaddino) – Delvecchio 20/04 0-1 Acquaviva Domagnano Tre Fiori Avoni (Cristiano, Morisco) – Zani 20/04 1-1 Domagnano Faetano Cosmos Mineo (Salvatori, Zaghini) – Ilie 20/04 0-3 Dogana* Murata Fiorentino Borriello (Gallo, Tura) – Vandi 20/04 3-0 Fiorentino Juvenes-Dogana San Giovanni Andruccioli (Ercolani, Bellavista) – Xhafa 21/04 15:00 Montecchio Libertas Pennarossa Hafidi (M. Savorani, Tuttifrutti) – Righi 21/04 15:00 Fiorentino Folgore San Marino Academy Beltrano (Giannotti, Sgrignani) – Piccoli 21/04 18:15 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa

